El sindicato UGT denuncia al Ayuntamiento de Logrosán por "bloquear la actividad sindical y la negociación colectiva"

La Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Extremadura ha llevado a los tribunales al Ayuntamiento de Logrosán por una presunta vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical. La demanda, presentada en noviembre de 2025 ante el Juzgado de lo Social competente, dibuja un escenario de conflicto laboral sostenido en el tiempo que, según el sindicato, ha impedido el normal desarrollo de la actividad sindical dentro de la administración local.

El origen del litigio se remonta a las elecciones sindicales celebradas en abril de 2023, en las que UGT obtuvo la totalidad de la representación en el consistorio, dando lugar a la constitución de un comité de empresa formado por cinco miembros. Desde ese momento, sostiene la organización sindical, la corporación municipal habría mantenido una actitud de bloqueo sistemático que ha limitado de forma efectiva los derechos de representación, información y negociación colectiva.

Según recoge la demanda, la presidenta del comité de empresa registró diversos escritos a lo largo de los años 2023, 2025 y 2026 solicitando reuniones, la apertura de procesos de negociación y la adopción de medidas laborales concretas. Entre ellas se incluían la negociación de un convenio colectivo, la convocatoria de encuentros formales para abordar cuestiones laborales, la aplicación de medidas frente a episodios de altas temperaturas o el abono de incrementos salariales aprobados a nivel estatal. Sin embargo, el sindicato denuncia que ninguno de estos escritos obtuvo respuesta por parte del Ayuntamiento, configurando lo que califica como una falta de interlocución institucional persistente.

UGT Extremadura. / UGT

Uno de los aspectos más relevantes del conflicto es la ausencia de negociación colectiva. UGT sostiene que el consistorio no ha convocado mesas de negociación en materias obligatorias ni ha facilitado la participación sindical en decisiones clave, como la oferta de empleo público o las condiciones de trabajo del personal. A ello se suma la denuncia de exclusión en procesos de selección y provisión de puestos, lo que, a juicio del sindicato, impide el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la representación legal de los trabajadores.

Plan de Igualdad

El sindicato también pone el foco en la aprobación del denominado 'I Plan de Igualdad' del Ayuntamiento, que, según la demanda, se llevó a cabo de forma unilateral, sin negociación con la representación sindical. Este hecho es considerado especialmente grave, al tratarse de una materia en la que la legislación exige la participación de los sindicatos mayoritarios. UGT sostiene que el plan carece de validez jurídica al no haberse constituido una comisión negociadora ni haberse desarrollado un proceso real de negociación, por lo que solicita su nulidad.

Las consecuencias de esta situación, siempre según el relato contenido en la demanda, no se limitan al ámbito formal. El sindicato denuncia efectos directos sobre las condiciones laborales de la plantilla, como el impago del incremento salarial del 0,5% correspondiente al año 2024, la ausencia de medidas preventivas frente a altas temperaturas o la falta de avances en derechos como el reconocimiento de antigüedad. Estas circunstancias, sostiene UGT, evidencian una negativa continuada a negociar que ha derivado en un deterioro de las condiciones laborales en el Ayuntamiento.

Desde el punto de vista jurídico, la demanda se fundamenta en la posible vulneración del derecho a la libertad sindical recogido en el artículo 28 de la Constitución Española, en relación con el derecho a la negociación colectiva. El escrito argumenta que este derecho no se limita a la mera existencia de sindicatos, sino que incluye la posibilidad real de desarrollar actividad sindical efectiva, algo que, en este caso, habría sido obstaculizado de forma reiterada por la administración local.

Indemnización

En consecuencia, UGT solicita al juzgado que declare la existencia de dicha vulneración, ordene el cese inmediato de las conductas denunciadas y obligue al Ayuntamiento a restablecer los canales de negociación. Además, reclama la nulidad del Plan de Igualdad aprobado, el abono de cantidades pendientes a los trabajadores, la adopción de medidas en materia de prevención laboral y una indemnización de 7.501 euros por los daños morales derivados de la situación.

El procedimiento fue admitido a trámite y llegó a señalarse una fecha de juicio, inicialmente prevista para febrero de 2026. No obstante, el caso ha sido objeto de una reordenación procesal por parte del juzgado, al considerar que algunas de las cuestiones planteadas deben tramitarse de forma independiente. En la actualidad, el proceso se encuentra pendiente de una nueva formulación de las acciones judiciales correspondientes, lo que mantiene el conflicto abierto a la espera de su evolución en sede judicial.