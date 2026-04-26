Almudena Lapique se muda al pueblo y reforma su casa de campo en Almaraz

La búsqueda de tranquilidad lejos del foco mediático ha encontrado en Extremadura uno de sus destinos predilectos. En los últimos tiempos, distintas personalidades han apostado por la región como refugio vital, atraídas por la privacidad, el paisaje y una vida más pausada.

Una de ellas es la modelo e influencer Almudena Lapique, sobrina de Cari Lapique, que ha iniciado una nueva etapa en la finca familiar situada cerca de Almaraz, en la provincia de Cáceres. La joven, que en su día ocupó titulares por su relación con Froilán, ha encontrado en el campo extremeño un lugar al que regresar y en el que reconstruirse tras un periodo complicado para su familia.

Según publica la revista ¡HOLA!, la propiedad tiene un profundo valor emocional para los Lapique. Allí reposan las cenizas de su padre, el empresario Manuel Lapique, fallecido en enero de 2025 a los 72 años tras una larga enfermedad. Sus restos fueron depositados bajo una encina de la finca, cerca del río, en un lugar cargado de simbolismo para la familia.

Almudena Lapique en la propiedad. / Revista HOLA

La casa fue construida desde cero por Manuel Lapique y Sofía Tassara, y durante años funcionó como lugar de encuentro y refugio familiar. Tras su fallecimiento, la familia acudió a la finca para despedirle en un acto íntimo en el que, según contó ¡HOLA!, lucieron camisetas con una imagen de Manuel y la frase: 'El rey de Almaraz'.

Ahora, Almudena Lapique ha decidido dar continuidad a ese vínculo con Extremadura. Tras etapas en México y París, la joven ha regresado a sus raíces familiares y, según ha mostrado ella misma en sus redes sociales, está inmersa en la reforma de la casa de la finca.

En sus reels de Instagram, Almudena ha compartido distintos momentos de esa nueva vida en el campo extremeño, como escenas cotidianas que la muestran haciendo vida de pueblo. Entre ellas, visitas a comercios de la zona y compras en la pescadería, una rutina alejada del ritmo urbano y más vinculada al entorno local.

La casa

La vivienda conserva el carácter de una casa de campo extremeña, con materiales y elementos propios de este tipo de construcciones tradicionales. La finca se abre al paisaje de dehesa, con encinas y espacios pensados para el descanso, en un enclave que para la familia tiene una especial carga sentimental.

Ese regreso a Almaraz se enmarca también en una tendencia más amplia. La provincia de Cáceres, especialmente el norte cacereño, se ha convertido en los últimos años en un destino atractivo para rostros conocidos que buscan paz, privacidad y desconexión sin alejarse demasiado de Madrid.

Fachada de la casa de campo. / Revista HOLA

No es el único caso. La modelo Eugenia Silva también ha compartido recientemente imágenes de su finca en Extremadura, donde se encuentra realizando obras, aunque por el momento ha ofrecido pocos detalles. Otros nombres conocidos como Ana Rosa Quintana, Felipe González, Alejandro Sanz o Inés Bertrand también están vinculados a propiedades en la región.