Los campings de la provincia de Cáceres: una opción versátil para explorar la naturaleza y el patrimonio

La provincia de Cáceres atesora un amplio patrimonio tanto monumental como natural. Sin embargo, afronta en determinadas épocas dificultades de alojamiento, especialmente en zonas con alta demanda o menor oferta.

Ante esta situación, los campings se consolidan como una alternativa en crecimiento, ofreciendo una forma de viajar más conectada con la naturaleza y adaptable a distintos perfiles, desde autocaravanas hasta bungalós o tiendas de campaña, sin renunciar a servicios básicos.

La Vera: naturaleza, gargantas y turismo activo

La comarca de La Vera se consolida como uno de los principales destinos de turismo de camping, gracias a una amplia oferta que combina naturaleza, patrimonio y nuevas tendencias de alojamiento.

Jarandilla de la Vera reúne dos de las opciones más completas de la comarca. El camping Jaranda sobresale por su ubicación junto a gargantas y su orientación al turismo activo, mientras que el camping-bungalows La Vera ofrece una propuesta más amplia para familias y grupos, con servicios y actividades en plena naturaleza.

En Losar de la Vera, el camping Garganta de Cuartos y el complejo Godoy permiten disfrutar de algunos de los enclaves naturales más frecuentados de la zona, combinando baño, senderismo y tradiciones locales como la Ruta del Emperador o Los Escobazos.

Madrigal de la Vera completa esta oferta con el camping Alardos, enfocado al turismo de aventura, y el complejo La Mata, que integra naturaleza y servicios en un entorno privilegiado junto a la Garganta de Alardos.

A esta oferta se suma el complejo Veragua Ocio, en Villanueva de la Vera. Con una combinación de apartamentos con nuevas fórmulas de glamping en plena naturaleza, apuesta por modelos innovadores de alojamiento y turismo experiencial.

Valle del Jerte y Valle del Ambroz: agua, paisaje y patrimonio

El Valle del Jerte y el Valle del Ambroz refuerzan su atractivo turístico con una oferta de campings marcada por el contacto directo con la naturaleza y la cercanía a enclaves de gran valor paisajístico.

El camping Valle del Jerte, en la localidad de Jerte, se sitúa junto a la reserva natural de la Garganta de los Infiernos, ofreciendo acceso a espacios tan conocidos como Los Pilones.

Este enclave permite combinar naturaleza, ocio y tradición en uno de los destinos más emblemáticos de Extremadura, especialmente durante la floración del cerezo.

A esta oferta se suma el camping bungalow Río Jerte, en Navaconcejo, que apuesta por una experiencia más vinculada al río y a las gargantas, con zonas de baño naturales en un entorno de gran belleza.

Por su parte, el Valle del Ambroz cuenta con propuestas como el camping Las Cañadas, en Baños de Montemayor. Con más de dos décadas de trayectoria, combina instalaciones modernas con un entorno natural privilegiado, caracterizado por piscinas naturales y rutas de senderismo.

Mapa de campings en la provincia de Cáceres. / El Periódico Extremadura

En Hervás, el camping bungalow El Pinajarro ofrece una opción más íntima. Rodeado de bosques de castaños y robles y con una ubicación próxima a enclaves históricos como el barrio judío, es uno de los mejor conservados del país.

Completa esta oferta el Complejo Roma, en Aldeanueva del Camino, un espacio familiar con servicios completos. Este permite, además, explorar comarcas cercanas como Las Hurdes o el propio Valle del Jerte, así como enclaves históricos como Cáparra.

Sierra de Gata y norte cacereño: tranquilidad y paisaje

Sierra de Gata presenta una propuesta centrada en la desconexión y el contacto directo con la naturaleza, en un entorno caracterizado por su riqueza paisajística y su arquitectura tradicional.

Entre las opciones más destacadas se encuentra el camping Sierra de Gata, situado junto al río San Blas. Ofrece un entorno tranquilo y poco masificado, ideal para la práctica de actividades como el senderismo, la pesca o el turismo activo.

En Villasbuenas de Gata, el camping El Merino apuesta por un modelo de turismo sostenible, rodeado de olivares y bosques. A este se suma la incorporación de propuestas como el glamping, adaptándose a nuevas demandas sin perder su esencia rural.

Por su parte, el camping Valverde Natural, en Valverde del Fresno, se ubica en un robledal a los pies de la Sierra de Xálima. Además de por su entorno natural, también destaca por su oferta de actividades al aire libre y su carácter versátil, orientado tanto a familias como a grupos.

Las Hurdes: naturaleza en estado puro

La comarca de Las Hurdes refuerza su posición como destino de turismo rural con propuestas para quienes buscan experiencias alejadas del turismo masificado.

El complejo turístico Riomalo amplía la oferta con distintas modalidades de alojamiento. Desde camping hasta cabañas rurales, en un entorno que permite combinar descanso, gastronomía y actividades en plena naturaleza.

Entornos protegidos y turismo especializado

El entorno del Parque Nacional de Monfragüe se posiciona como uno de los referentes del ecoturismo en la provincia con el camping Monfragüe, en Malpartida de Plasencia.

Situado en plena dehesa y a las puertas de la Reserva de la Biosfera, este enclave destaca especialmente por su vinculación al turismo ornitológico. Ofrece además servicios especializados como guías de naturaleza o alquiler de material.

En el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, reconocido por la Unesco, el camping Las Villuercas, en Guadalupe, permite combinar naturaleza e historia en un entorno privilegiado.

Su cercanía al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad, y al conjunto histórico de la localidad lo convierten en un punto estratégico para el turismo cultural y de naturaleza.

Por su parte, el camping Ceres, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Cáceres, ofrece una alternativa más orientada al confort.

Con amplias parcelas, bungalós equipados y un completo complejo de spa. Este espacio permite compatibilizar la estancia en un entorno natural con la visita a la capital cacereña, también declarada Patrimonio de la Humanidad.

Centro y oeste de la provincia: enclaves estratégicos

El eje central de la provincia cuenta con propuestas como el complejo camping-restaurante El 301, en Miajadas, que destaca por su ubicación junto a la autovía A-5. Este enclave se consolida como punto de paso entre destinos patrimoniales como Mérida, Trujillo o Cáceres, en un entorno que además ofrece interés ornitológico.

En Plasencia, el camping La Chopera se sitúa junto al río, combinando comodidad y acceso directo al entorno natural del Jerte. Su conexión con la ciudad a través de un paseo fluvial y su cercanía al Monte Valcorchero amplían las posibilidades para el turismo activo.

Por su parte, en el oeste de la provincia, el camping Aguas Claras, en Valencia de Alcántara, integra naturaleza y patrimonio. En un entorno próximo a una de las mayores concentraciones de dólmenes de la Península Ibérica, se ubica dentro de la comarca de Sierra de San Pedro-Los Baldíos.

Finalmente, el camping Las Catalinas, en Riolobos, representa una apuesta local por el turismo rural, con instalaciones adaptadas a autocaravanas y viajeros en tránsito. Se beneficia de su ubicación estratégica cercana a ciudades como Coria, Plasencia o Cáceres y a rutas como el Camino de Santiago.

Otras propuestas en el territorio

La oferta se completa con el camping Las Grullas, en Benquerencia, un espacio orientado a la desconexión en plena naturaleza.

Situado en una finca de vegetación autóctona, destaca por su tranquilidad, su carácter naturista y sus amplias parcelas. Asimismo, ofrece la posibilidad de realizar actividades como senderismo, observación de aves o contemplación del cielo nocturno.

Desde escapadas familiares hasta viajes en solitario, los campings ofrecen una opción versátil que se adapta a distintos perfiles y permite disfrutar de actividades al aire libre.

En este contexto, se consolidan como una puerta de entrada a un turismo más sostenible y cercano, que invita a redescubrir la riqueza natural de la provincia de Cáceres.