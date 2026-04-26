La tradición de la Divina Pastora une a Eljas en un emotivo traslado religioso

La imagen de la Virgen de la Divina Pastora permanece estos días en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Eljas, donde se celebran las tradicionales novenas en su honor. Como es habitual en el calendario religioso local, este domingo tiene lugar el traslado de regreso a su ermita, un acto que reúne cada año a vecinos y devotos en uno de los momentos más significativos para la localidad.

Una devoción con arraigo en la Sierra de Gata

La celebración en torno a la Divina Pastora forma parte de las tradiciones más consolidadas de Eljas, municipio situado en la Sierra de Gata. Durante el periodo de novenas, la imagen es trasladada desde su ermita hasta la iglesia parroquial para facilitar la participación de la población en los cultos religiosos.

Este traslado temporal responde a una práctica habitual en muchos municipios rurales de Extremadura, donde las imágenes con mayor devoción popular se acercan al núcleo urbano en fechas señaladas. Finalizadas las novenas, la Virgen regresa en procesión a su ermita, ubicada en un entorno natural que refuerza el carácter simbólico de esta celebración.

El recorrido, que atraviesa caminos y parajes de la sierra, se convierte en un punto de encuentro para la comunidad, combinando tradición religiosa, convivencia vecinal y contacto con el entorno.

Cómo comenzó la advocación de la Divina Pastora

La advocación de la Divina Pastora tiene su origen en Sevilla a comienzos del siglo XVIII, impulsada por el fraile capuchino Fray Isidoro de Sevilla. Según marca la tradición, el religioso promovió esta representación mariana tras una visión en la que la Virgen aparecía vestida como pastora, rodeada de ovejas, simbolizando su papel como guía y protectora de los fieles.

Desde entonces, esta iconografía se extendió por diferentes territorios de España y América Latina, especialmente en zonas rurales, donde su significado se vinculó estrechamente con el mundo pastoril y ganadero. La imagen de la Virgen como pastora conecta con una tradición profundamente arraigada en territorios como la Sierra de Gata, donde la actividad ganadera ha sido históricamente uno de los pilares económicos.

Patrimonio religioso y cultural local

En el caso de Eljas, la Divina Pastora representa no solo una figura de devoción religiosa, sino también un elemento clave del patrimonio cultural del municipio. La ermita que alberga la imagen se sitúa en un enclave natural de gran valor paisajístico, lo que convierte la romería de regreso en una experiencia que trasciende lo estrictamente religioso.

Este tipo de celebraciones forman parte del patrimonio histórico de la comarca, al reflejar formas de vida, creencias y costumbres transmitidas de generación en generación. La participación de vecinos y visitantes refuerza el carácter colectivo de la tradición, consolidándola como uno de los eventos más representativos del calendario local.

Además, estas manifestaciones contribuyen a dinamizar la vida social del municipio, favoreciendo el encuentro entre generaciones y reforzando el sentimiento de pertenencia a la comunidad.

Una tradición que perdura

La procesión de este domingo marca el cierre del ciclo de novenas y el regreso de la imagen a su espacio habitual, donde permanecerá hasta la siguiente celebración. Este acto, sencillo en su forma pero cargado de significado, refleja la continuidad de unas tradiciones que han sabido mantenerse vivas a lo largo del tiempo.

En las zonas rurales es habitual que los municipios luchen por preservar y poner en valor su identidad. En este contexto, celebraciones como la de la Divina Pastora de Eljas adquieren un papel relevante. No solo mantienen viva la devoción popular, sino que también contribuyen a conservar el legado cultural de la Sierra de Gata, proyectándolo hacia el futuro como parte de su riqueza histórica y social.