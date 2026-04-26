Jaraíz de la Vera y Casatejada dan el pistoletazo de salida a la decimoquinta edición de Nosolocirco

El Festival Internacional de Circo Contemporáneo de Extremadura Nosolocirco inició este sábado su decimoquinta edición con dos actuaciones que han llevado el circo a pie de calle en Jaraíz de la Vera y Casatejada. Estas citas han servido como anticipo de la programación oficial, que será presentada la próxima semana en Talayuela, en el marco de un festival ya consolidado como una de las propuestas culturales más singulares de la región.

La comedia a pie de calle

En Jaraíz de la Vera, la compañía Hugo Miró fue la encargada de abrir la jornada con el espectáculo 'Comediantes', representado en la calle peatonal y seguido por numeroso público. La propuesta, basada en el humor y la interacción con los espectadores, transformó el espacio urbano en un escenario abierto, fiel al espíritu del festival.

Posteriormente, en Casatejada, la compañía Circocido puso en escena 'May Day' en la plaza de España, donde vecinos y visitantes disfrutaron de una propuesta que combina técnicas circenses contemporáneas con elementos teatrales. Esta localidad acogerá además una segunda actuación el próximo 11 de julio, con el espectáculo 'Cualquier verdura', de la compañía Chimichurri, que dará continuidad a la presencia del festival en el municipio.

Estas primeras actuaciones marcan el inicio de un calendario que, a partir del primer fin de semana de mayo, se extenderá por distintas localidades del norte de la provincia de Cáceres. Almaraz, Saucedilla, Bohonal de Ibor, Jarandilla de la Vera, Belvís-Las Casas, Talayuela y Navalmoral de la Mata acogerán nuevas propuestas dentro de un circuito que apuesta por acercar las artes escénicas a entornos rurales.

Quince años acercando el circo contemporáneo al territorio

Con esta edición, Nosolocirco alcanza los quince años de trayectoria, consolidándose como un referente dentro del panorama cultural extremeño. Impulsado por Asaco Producciones, el festival nació con el objetivo de descentralizar la oferta cultural y facilitar el acceso al circo contemporáneo en municipios de menor tamaño, una línea de trabajo que ha mantenido desde sus inicios.

A lo largo de estos años, el festival ha contado con la participación de compañías nacionales e internacionales, integrando disciplinas como el clown, los malabares, las acrobacias o el teatro físico. Este enfoque multidisciplinar ha contribuido a difundir el circo contemporáneo como un lenguaje artístico que combina innovación, creatividad y capacidad de reflexión.

Uno de los rasgos más característicos del festival es su carácter itinerante, que permite transformar plazas, calles y espacios públicos en escenarios efímeros. Este modelo fomenta la cercanía entre artistas y público, favoreciendo la participación ciudadana y generando una experiencia cultural accesible y abierta.

Apoyo institucional y proyección cultural

La organización recuerda que Nosolocirco cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) y los ayuntamientos participantes, además de la colaboración del Estudio de Diseño Gráfico Extremeño y del Espacio Escénico El Quinto Pino.

Este apoyo institucional ha sido determinante para la continuidad de un proyecto que, tras quince ediciones, se ha consolidado como una cita imprescindible dentro del calendario cultural de la región. Su capacidad para combinar calidad artística, dinamización territorial y participación ciudadana refuerza su papel como herramienta de promoción cultural.

Tras este arranque en Jaraíz de la Vera y Casatejada, Nosolocirco encara las próximas semanas con una programación que volverá a situar el circo contemporáneo en el centro de la vida cultural de la provincia, manteniendo su apuesta por acercar el espectáculo a todos los públicos y por convertir el espacio público en lugar de encuentro y creación.