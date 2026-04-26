En mi pueblo emprendí: Escasez de vivienda y presión estacional, los desafíos para el emprendimiento en Hervás

El Ayuntamiento de Hervás ha acogido una nueva sesión del proyecto 'En mi pueblo emprendí', impulsado por la Diputación de Cáceres, en la que representantes institucionales y agentes del territorio han analizado las claves para fomentar el emprendimiento en uno de los enclaves turísticos más relevantes de la provincia.

La jornada contó con la participación de la alcaldesa, Gloria Vizcaíno, junto a Lorenzo Neila, Sixto Blanco, Daniel Moreno y Emiliano García en representación municipal, así como con Judit Garrido y Susana García, de la Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz, y Florián Bermejo, de Espacios Digitalex. La amplia presencia de actores locales evidenció el compromiso conjunto por impulsar nuevas oportunidades económicas en la comarca.

Durante el encuentro se puso en valor el potencial de Hervás como destino turístico, destacando especialmente el papel de su barrio judío como uno de los principales motores de atracción de visitantes. Asimismo, se subrayó la relevancia de empresas como Natac en la generación de empleo y dinamización económica del municipio.

Retos

No obstante, también se identificaron importantes retos que condicionan el desarrollo local. Entre ellos, la escasez de vivienda en alquiler, con una oferta limitada y precios elevados, lo que dificulta la llegada de nuevos trabajadores y emprendedores. A ello se suma la fuerte presión estacional que experimenta Hervás, que en determinados periodos multiplica su población, pasando de unos 4.000 habitantes a superar los 15.000, lo que supone un importante desafío para los servicios e infraestructuras.

Los participantes coincidieron en la necesidad de seguir avanzando en la profesionalización del sector turístico, mejorar la coordinación entre empresas y reforzar la formación, especialmente en áreas como la hostelería y los servicios turísticos. También se abordaron cuestiones clave como la mejora de la conectividad y la movilidad en la comarca, así como la creación de condiciones que faciliten la conciliación familiar, factores esenciales para atraer y fijar población en el medio rural.

Reunión en Hervás. / Fundación Ciudadanía

Valoración positiva

La valoración del proyecto fue unánime y positiva, destacando su capacidad para escuchar las necesidades del territorio, coordinar recursos y ofrecer soluciones adaptadas a la realidad local. La iniciativa continuará desarrollándose en la zona con el objetivo de fortalecer el tejido económico, mejorar la competitividad turística y generar nuevas oportunidades de empleo.

Las personas interesadas en emprender o poner en marcha un proyecto en Hervás y su entorno podrán beneficiarse de este programa a lo largo de 2026, en un contexto en el que la colaboración institucional y la planificación estratégica se consolidan como herramientas clave para el desarrollo rural.