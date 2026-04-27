Alcántara está de cumpleaños centenario: su vecina Calixta Lumbreras llega al siglo de vida

Este lunes no es un día cualquiera en la localidad cacereña de Alcántara. Calixta Lumbreras García celebra su centenario, convirtiéndose en una de las vecinas más longevas del municipio y en símbolo vivo de toda una generación marcada por el esfuerzo y la superación.

“Sí, hoy es su día. Ha cumplido 100 años”, relata su hija Juani, todavía emocionada por una cifra que, reconoce, “a veces ni ellas mismas se creen”. El Ayuntamiento ha querido sumarse a la celebración con un homenaje institucional que ha tenido lugar esta tarde, donde se le hizo entrega de una placa conmemorativa. Calixta comparte este honor con otra vecina que también alcanzó el siglo de vida el pasado mes de enero, lo que convierte a Alcántara en un municipio con dos centenarias en apenas unos meses.

La historia de Calixta Lumbreras García es la de muchas mujeres de su tiempo. Nació en el entorno rural, probablemente en las inmediaciones de Mata de Alcántara, el 27 de abril de 1926 y desde muy joven su vida estuvo vinculada al campo. Más tarde, tras contraer matrimonio, se trasladó definitivamente a Alcántara, donde ha residido prácticamente toda su vida.

Su trayectoria laboral estuvo marcada por el trabajo doméstico y de limpieza. Participó indirectamente en una de las grandes obras de la zona, la construcción del embalse de Alcántara, donde trabajó en los pabellones encargándose de tareas de mantenimiento. “Se ha defendido toda la vida sin saber leer ni escribir”, explica su hija, subrayando la capacidad de adaptación y fortaleza de su madre.

Placa conmemorativa de Calixta Lumbreras. / Cedida

Cuatro generaciones

Calixta es madre de cinco hijos —cuatro mujeres y un varón— y abuela de una amplia familia que no deja de crecer. A sus 10 nietos se suman ahora dos bisnietos en camino, para ser 8 en total, una noticia que añade aún más significado a esta celebración.

Este pasado fin de semana, la familia al completo se reunió para adelantar el cumpleaños con una celebración íntima en la residencia donde vive actualmente. “Intentamos hacerle una pequeña fiesta entre todos, hijos, nietos…”, cuenta Juani. Incluso organizaron un momento especial en torno a la patrona del pueblo, en honor a la devoción que siempre ha caracterizado a Calixta.

La actualidad

En la actualidad, Calixta reside en la Residencia San Pedro de Alcántara, donde ingresó junto a su marido. “En realidad quien lo necesitaba era mi padre, pero ella quiso irse con él”, recuerda su hija. Hoy, con 100 años, su estado es el propio de su edad: mantiene momentos de lucidez, reconoce a las personas cercanas y responde a estímulos, aunque la comunicación requiere cercanía y paciencia.

Calixta Lumbreras, en su homenaje. / Cedida

“A veces te contesta cuando le preguntas, pero luego ya no sigue la conversación. Hay que hablarle muy cerca del oído”, explica Juani. Aun así, la familia asegura que está contenta y tranquila, disfrutando de las visitas y del cariño de los suyos.

Sin secretos

Alcanzar el siglo de vida es un logro excepcional, pero en el caso de Calixta no parece haber una fórmula concreta. “No sabemos ningún truco”, admite su hija. “Ha sido una persona sana, pero no hay nada especial que podamos decir”.

Quizá la clave resida en una combinación de factores: una vida activa, el arraigo familiar y una actitud resiliente ante las dificultades de su tiempo.

El reconocimiento de esta tarde no solo celebra la longevidad de Calixta Lumbreras García, sino también el legado de una generación que vivió la transformación de España desde sus etapas más duras hasta la actualidad.

En Alcántara, su nombre ya forma parte de la memoria colectiva. Y en un día como este, rodeada de su familia y vecinos, Calixta suma un siglo de vida que trasciende lo individual para convertirse en historia compartida.