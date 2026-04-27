Arroyo de la Luz y Guadalupe sellan un hermanamiento histórico entre sus vírgenes

El 25 de abril quedó señalado en Arroyo de la Luz con el hermanamiento entre la Virgen de la Luz y la Virgen Peregrina de Guadalupe, un acto que unió devoción, tradición ecuestre y vínculos históricos entre dos referentes marianos de Extremadura.

Arroyo de la Luz vivió el 25 de abril una de esas jornadas que quedan fijadas en la memoria colectiva de un pueblo. El hermanamiento entre la Virgen de la Luz y la Virgen Peregrina de Guadalupe reunió en la localidad cacereña a fieles, caballistas, representantes religiosos, autoridades municipales y entidades vinculadas a los caminos guadalupenses.

El acto sirvió para unir dos de las grandes devociones marianas de Extremadura en una celebración marcada por la fe, la tradición popular y la identidad cultural. La llegada de los caballos y el encuentro entre ambas imágenes fueron los momentos centrales de una jornada que, según destacó el Ayuntamiento, refuerza los lazos entre entidades y territorios unidos por la devoción.

Recibimiento en la plaza de la Constitución

Los caballos participantes fueron recibidos en la plaza de la Constitución por el alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, quien subrayó el carácter excepcional del acontecimiento. El regidor afirmó que se trata de un hecho que "solamente sucede una vez en la vida" y que contribuye a reforzar la identidad cultural, la tradición, la fe compartida y los vínculos entre las entidades participantes.

El recibimiento tuvo un especial valor simbólico por la presencia de los jinetes y amazonas que participaron en la jornada, así como por el acompañamiento institucional, religioso y asociativo. También asistieron las concejalas Mercedes Pérez y Mariluz Castaño, y el concejal Lucio Bejarano.

El encuentro entre las dos imágenes

Uno de los momentos más emotivos se produjo en el Santuario, coincidiendo con la llegada de los caballos. Allí tuvo lugar el encuentro entre la Virgen de la Luz y la Virgen Peregrina de Guadalupe, una estampa que concentró buena parte de la emoción de los fieles y participantes.

La jornada incluyó la bendición a los jinetes y amazonas, las melodías de la Banda de Música Municipal y los vivas de los fieles y cargadores a las imágenes. La combinación de música, caballos, religiosidad popular y participación vecinal dio al acto un marcado tono de celebración comunitaria.

El recibimiento a los caballos contó con la presencia del obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido; el párroco local, Juan Manuel García; el mayordomo de la Virgen de la Luz, Antonio Gallardo; el presidente del Honrado Concejo de los Caminos a Guadalupe, Manuel Durán; y el juez de paz, José Luis Taboada.

La organización corrió a cargo del Honrado Concejo de los Caminos a Guadalupe y de la Cofradía de Nuestra Señora de la Luz, con la colaboración del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz y de asociaciones locales de caballos. Entre ellas figuran Amigos del Caballo Las 4 Esquinas, Virgen de la Luz y la Hermandad Arroyana de los Caminos de Guadalupe.

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El hermanamiento conecta a Arroyo de la Luz con una tradición profundamente arraigada en Extremadura: la vinculación de los pueblos con la Virgen de Guadalupe y con los caminos históricos que conducen hasta su santuario. En este caso, la celebración incorporó además la devoción local a la Virgen de la Luz, referente religioso y cultural del municipio.