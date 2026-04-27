Expertos y vecinos de La Vera debaten sobre el impacto de los mosquitos y el cambio climático

La comarca de La Vera vuelve a mirar a su pasado para afrontar los retos del presente. Tras la reciente entrega del Premio de Interpretación del Paludismo, celebrada el pasado sábado 25 de abril en Losar de la Vera y que este año ha reconocido al investigador Alfonso Marzal, Villanueva de la Vera toma el relevo con una jornada que pone el foco en la salud ambiental y el papel de los mosquitos como vectores de enfermedades.

El encuentro, titulado '¡Mosquitos en La Vera!', se celebrará el martes 28 de abril en la Biblioteca Municipal y reunirá a expertos científicos, instituciones y vecinos en un formato participativo que busca ir más allá de la divulgación tradicional. La iniciativa pretende generar propuestas concretas desde el diálogo entre conocimiento técnico y experiencia local.

La cita llega en un momento simbólico. La entrega del premio en El Robledo, en Losar de la Vera, ha servido para reivindicar la importancia de la investigación en enfermedades zoonóticas y emergentes, una línea en la que destaca el trabajo de Marzal al frente de su laboratorio en la Universidad de Extremadura. Su reconocimiento enlaza con una memoria colectiva aún presente en la comarca: la lucha contra el paludismo, que durante décadas convirtió a La Vera en uno de los principales focos de malaria en España.

Alfonso Marzal y Antonio Sánchez, alcalde de Losar de la Vera. / A la Vera de Gredos

Esa herencia histórica es precisamente uno de los pilares de la jornada. El encuentro se plantea como una continuidad del trabajo del Centro de Interpretación del Paludismo de Losar de la Vera, pero adaptado a los desafíos actuales, donde factores como el cambio climático o la alteración de los ecosistemas reactivan el debate sobre las enfermedades transmitidas por mosquitos.

Enfoque One Health

El eje central será el enfoque 'One Health' (Una sola salud), un modelo que entiende la salud como un sistema interconectado en el que personas, animales y medio ambiente forman parte de un mismo equilibrio. En el contexto de La Vera, este planteamiento cobra especial sentido: el estado de las pesqueras, la biodiversidad o las condiciones climáticas influyen directamente en la proliferación de mosquitos y, por extensión, en la salud pública.

El programa reunirá a especialistas de distintos ámbitos. La apertura institucional correrá a cargo del Ayuntamiento junto a las entidades impulsoras, que abordarán la aplicación del enfoque 'One Health' en la comarca. El doctor Ignacio Garrido Correas, director de Salud del Área de Navalmoral de la Mata, presentará el Plan Extremeño de Respuesta frente a vectores, mientras que el experto Tomás Montalvo, desde Barcelona, expondrá estrategias de control integrado con especial atención a la fase larvaria.

Participación ciudadana

La jornada también dará espacio a la participación ciudadana, con la intervención de Eli Mora, vinculada al proyecto de ciencia colaborativa Mosquito Alert, y la mirada histórica de Juan Manuel Enrique, del Centro de Interpretación del Paludismo, que recordará las lecciones aprendidas en la lucha contra esta enfermedad en la zona.

Lejos de limitarse a un formato académico, el encuentro apuesta por la co-creación. Tras las ponencias, los asistentes participarán en una mesa de trabajo para diseñar una hoja de ruta con acciones prioritarias que puedan aplicarse en el municipio, integrando el conocimiento científico con la realidad local.

La iniciativa está impulsada por Sanaterra y la Asociación de la Doctora Fatiha (ADF), dos entidades comprometidas con el desarrollo rural y la salud comunitaria. En el caso de Sanaterra, el proyecto liderado por la científica y emprendedora Faiza Hajji combina innovación social y biotecnología, apostando por modelos regenerativos y por una idea clave: no puede existir salud humana sin un entorno natural sano.

Con entrada abierta a todos los vecinos, la jornada se desarrollará entre las 18.00 y las 20.30 horas. Una cita que, más allá de los mosquitos, aspira a consolidar una conciencia colectiva sobre la relación entre territorio, medio ambiente y salud, en una comarca donde el pasado sigue ofreciendo claves para interpretar el futuro.