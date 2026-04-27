La Guardia Civil investiga a un conductor que se dio a la fuga en un control en Plasencia: positivo en alcohol y sin carnet

Un conductor de motocicleta está siendo investigado por la Guardia Civil como presunto autor de varios delitos contra la seguridad vial tras protagonizar una huida en un control preventivo desplegado con motivo del Gran Premio de Motociclismo celebrado este fin de semana en Jerez de la Frontera.

Los hechos se produjeron en una vía de comunicación próxima a Plasencia, donde agentes de la Guardia Civil habían establecido un dispositivo especial para regular el tráfico y prevenir conductas de riesgo ante el elevado volumen de desplazamientos hacia el evento deportivo.

Durante el desarrollo del control, una motocicleta hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y abandonó el punto de verificación, iniciando la huida. Ante esta situación, se activó de inmediato un operativo coordinado en el que participaron varias patrullas de la Comandancia de Cáceres.

Localizado cerca de Cáceres

Una de las unidades centró la búsqueda en áreas de servicio y puntos estratégicos de la red viaria, lugares habituales de parada para este tipo de vehículos en tránsito. Fruto de este dispositivo, la motocicleta fue localizada finalmente en un área de servicio cercana a Cáceres.

Una vez identificado el conductor, los agentes procedieron a realizarle las pruebas de detección de alcohol, que arrojaron un resultado positivo superior a los límites legalmente establecidos.

Además, las comprobaciones posteriores revelaron que el investigado carecía de permiso de conducción en vigor tras haber perdido la totalidad de los puntos asignados, circunstancia que implica la pérdida de vigencia de la autorización administrativa. Asimismo, se constató que no disponía del permiso correspondiente de clase A, necesario para conducir motocicletas de la categoría implicada.

Delito contra la seguridad vial

Por estos hechos, el conductor ha sido investigado penalmente por un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. También se han instruido diligencias por conducir tras la pérdida de vigencia del permiso y por carecer de la autorización necesaria para la conducción del vehículo.

Las actuaciones han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Plasencia.

Desde la Guardia Civil recuerdan que este tipo de dispositivos especiales tienen como objetivo garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías, especialmente en contextos de alta intensidad de tráfico como el generado por eventos multitudinarios. Asimismo, insisten en la necesidad de respetar las normas de circulación y cumplir con los requisitos legales para la conducción, subrayando que conductas como la descrita suponen un grave riesgo tanto para el propio conductor como para el resto de usuarios.