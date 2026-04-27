Tres localidades de Cáceres afectadas por robos con el método del 'abrazo cariñoso'

La Guardia Civil ha alertado de varios hurtos cometidos mediante el conocido método del "abrazo cariñoso" registrados recientemente en la provincia de Cáceres, un tipo de delito que vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de las personas mayores ante este tipo de prácticas.

Tres casos recientes en la provincia

Según ha informado el instituto armado, los hechos se produjeron los días 22 y 23 de abril en distintas localidades cacereñas, entre ellas Navalmoral de la Mata, Jarandilla de la Vera y Casas de Don Gómez. En todos los casos, las víctimas son mujeres de avanzada edad a las que una mujer se aproxima tras descender de un vehículo.

El modus operandi es similar: la autora solicita algún tipo de información —como direcciones o indicaciones— y, tras recibir ayuda, responde con un gesto de aparente agradecimiento mediante abrazos o contacto físico. Es en ese momento cuando aprovecha la cercanía para sustraer cadenas o cordones de oro que las víctimas portan en el cuello.

Las denuncias ya han sido interpuestas y la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.

El método del "abrazo cariñoso"

El denominado "abrazo cariñoso" es una técnica delictiva ampliamente conocida por las fuerzas de seguridad y que se repite periódicamente en distintas provincias españolas. Consiste en generar un acercamiento rápido y confiado hacia la víctima, normalmente una persona mayor, utilizando la cercanía física como herramienta para cometer el hurto sin que la persona afectada se percate en el momento.

Este método suele ser utilizado por grupos itinerantes que actúan en diferentes zonas, seleccionando a sus víctimas en la vía pública y empleando excusas como pedir ayuda, ofrecer algún objeto o incluso simular una relación previa. Según ha advertido la propia Guardia Civil en otras ocasiones, el contacto físico es la clave de este tipo de delitos, ya que permite sustraer joyas o efectos personales de forma rápida y discreta.

Antecedentes en Cáceres

No se trata de un fenómeno aislado. En los últimos años, se han registrado episodios similares en distintas localidades de la provincia, con actuaciones puntuales en zonas urbanas y rurales. La Guardia Civil ya había advertido en campañas anteriores sobre la presencia de este tipo de hurtos, especialmente durante periodos de mayor movilidad o en zonas con alta presencia de personas mayores.

En algunos casos, los autores actúan en pareja o en pequeños grupos, utilizando vehículos para desplazarse rápidamente entre municipios, lo que dificulta su localización. Este patrón coincide con los hechos recientes investigados.

Recomendaciones para evitar estos delitos

Ante esta situación, la Guardia Civil insiste en una serie de medidas preventivas dirigidas especialmente a la población más vulnerable. Entre ellas, desconfiar de personas desconocidas que se aproximen de forma excesivamente cercana, evitar el contacto físico con extraños y no exhibir objetos de valor en lugares visibles.

Asimismo, se recomienda que, ante cualquier situación sospechosa, se avise de inmediato a las fuerzas de seguridad a través del teléfono 062, facilitando la descripción de la persona o del vehículo implicado.

Llamamiento a la prevención

Desde la Guardia Civil se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de delitos, recordando la importancia de informar a familiares mayores sobre estas prácticas. La concienciación y la precaución siguen siendo las principales herramientas para evitar que se repitan este tipo de hurtos.

Con estos nuevos casos, la provincia de Cáceres vuelve a situarse en el foco de un delito que, aunque no es nuevo, sigue encontrando en la confianza y la cercanía sus principales vías de actuación.