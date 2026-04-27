La jara pringosa, un tesoro del medio rural extremeño, protagonista en Alagón del Río

El municipio de Alagón del Río acogerá este martes una jornada centrada en el aprovechamiento de la jara pringosa, una especie vegetal de gran valor en el medio rural extremeño. Bajo el título 'De la recolección a la destilación', la actividad está organizada por el Grupo Operativo Transjara y se desarrollará en la Sala de Cultura de la localidad en horario de 10:00 a 13:00 horas.

Se trata de una iniciativa enmarcada en el proyecto Go Transjara, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en un 85 por ciento, la Junta de Extremadura en un 11,28 por ciento y por el Misterio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un 3,72 por ciento.

La iniciativa propone un recorrido práctico y divulgativo sobre las posibilidades que ofrece esta planta, desde su recogida en el campo hasta su transformación en productos derivados. El objetivo es poner en valor un recurso natural abundante en la provincia de Cáceres y fomentar nuevas oportunidades económicas ligadas al territorio.

Una especie clave del ecosistema mediterráneo

La jara pringosa (Cistus ladanifer), también conocida como jara negra, es un arbusto característico del monte mediterráneo, muy extendido en Extremadura. Se trata de una especie adaptada a suelos pobres y a condiciones climáticas adversas, lo que le permite colonizar amplias superficies de dehesa y monte bajo.

En la provincia de Cáceres, su presencia es especialmente notable en comarcas como Sierra de San Pedro, Las Hurdes o el entorno de Monfragüe. Además de su valor ecológico, esta planta desempeña un papel importante en la conservación del suelo y en la prevención de la erosión, contribuyendo al equilibrio del ecosistema.

Usos tradicionales y nuevas oportunidades

Históricamente, la jara pringosa ha sido utilizada en el ámbito rural para distintos fines. Uno de sus principales aprovechamientos es la obtención del ládano, una resina aromática que se extrae de sus hojas y tallos y que ha sido empleada desde la antigüedad en perfumería, cosmética y medicina tradicional.

El ládano posee propiedades antisépticas, antiinflamatorias y cicatrizantes. Es por ello que, en la actualidad, sigue siendo un producto demandado por la industria cosmética y farmacéutica.

Además, la jara pringosa tiene aplicaciones en la apicultura, ya que sus flores son una fuente de néctar para las abejas, contribuyendo a la producción de mieles de carácter monofloral. También se ha utilizado tradicionalmente como combustible y en la elaboración de carbón vegetal.

Innovación y desarrollo rural

Las jornadas de Alagón del Río se enmarcan en una estrategia más amplia orientada a impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En este sentido, el Grupo Operativo Transjara trabaja en proyectos financiados por programas europeos de desarrollo rural, con el objetivo de modernizar las técnicas de recolección y destilación y mejorar la rentabilidad de esta actividad. Además, en la actividad colaboran el Ayuntamiento de Alagón del Río, el Grupo de Acción Local Adesval (Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón) y la Asociación Alagón Solidario.

La puesta en valor de la jara pringosa se presenta así como una oportunidad para diversificar la economía rural, generar empleo y fijar población en zonas con riesgo de despoblación. Iniciativas como esta permiten además recuperar conocimientos tradicionales y adaptarlos a las demandas actuales del mercado.

Formación y transferencia de conocimiento

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer de primera mano los procesos de aprovechamiento de la planta, así como las posibilidades de transformación y comercialización de sus derivados. La actividad está dirigida tanto a profesionales del sector como a personas interesadas en el medio rural y la sostenibilidad.

Con este tipo de propuestas, Extremadura continúa avanzando en la valorización de sus recursos naturales, apostando por modelos de desarrollo que combinan tradición, innovación y respeto por el entorno.