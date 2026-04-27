Un joven de 31 años resulta herido grave en una colisión entre dos vehículos en Oliva de Plasencia

Un joven de 31 años ha resultado herido grave y otro hombre de la misma edad ha sufrido lesiones leves en una colisión entre dos vehículos registrada este domingo en el término municipal de Oliva de Plasencia, en la provincia de Cáceres.

El accidente se produjo minutos después de las 22.00 horas en el kilómetro 463 de la autovía A-66, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

Como consecuencia del siniestro, el herido grave sufrió un trauma torácico, mientras que el segundo afectado resultó policontusionado. Ambos fueron trasladados al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una unidad medicalizada de emergencias, una unidad de soporte vital básico, efectivos de la Guardia Civil de Cáceres y un equipo de emergencias de la A-66.