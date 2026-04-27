La Sierra de Gata se revela en una ruta senderista de 20 kilómetros con paisajes únicos

La localidad de Gata acogerá una ruta senderista que permitirá a participantes y visitantes adentrarse en algunos de los paisajes más representativos de la Sierra de Gata, una de las comarcas con mayor riqueza natural del norte de la provincia de Cáceres.

La actividad, planteada con un recorrido circular de aproximadamente 20 kilómetros, partirá a las ocho de la mañana desde la Oficina de Turismo, desde donde los senderistas iniciarán un itinerario que recorrerá enclaves como el Puerto de Castilla y el Cerro de San Pedro.

La iniciativa se enmarca dentro de las actividades impulsadas por el Parque Cultural Sierra de Gata y está dirigida tanto a personas habituadas al senderismo como a quienes buscan una primera aproximación al entorno natural de la comarca. El precio de inscripción será de 7 euros para no federados y 5 euros para federados, incluyendo seguro, avituallamiento y refrigerio, lo que facilita la participación de un público amplio y diverso.

Un recorrido por la diversidad paisajística del norte extremeño

El itinerario previsto permitirá recorrer el Puerto de Castilla, un paso natural que históricamente ha servido de conexión entre los distintos valles de la Sierra de Gata. Este enclave destaca por su paisaje de transición, donde se combinan zonas de monte mediterráneo con áreas de mayor altitud. En este entorno predominan especies como robles, castaños y matorral autóctono, configurando un paisaje característico de esta zona del norte extremeño.

Estos ecosistemas albergan una importante biodiversidad. La presencia de encinas, alcornoques y jaras, junto a otras especies adaptadas a las condiciones climáticas de la zona, da lugar a un entorno equilibrado, fruto de la interacción entre la actividad humana tradicional y el medio natural.

El recorrido continuará hacia el Cerro de San Pedro, un punto elevado desde el que se pueden contemplar amplias panorámicas de la comarca. Desde este tipo de relieves, habituales en la Sierra de Gata, es posible observar la disposición de los valles, las dehesas y los núcleos de población, lo que permite comprender la organización del territorio y su evolución a lo largo del tiempo.

Un espacio de alto valor ecológico y cultural

La Sierra de Gata está considerada una de las áreas con mayor valor paisajístico de Extremadura. Su combinación de sierras, riberas y bosques ha favorecido el desarrollo de actividades tradicionales como la ganadería extensiva y la agricultura, que han contribuido a modelar el paisaje actual.

A esta riqueza ambiental se suma un importante patrimonio cultural, visible en la arquitectura tradicional de sus pueblos, en sus rutas históricas y en sus costumbres vinculadas al medio rural. Este conjunto de elementos convierte a la comarca en un destino destacado para el turismo de naturaleza, cada vez más demandado por quienes buscan experiencias ligadas al entorno.

El senderismo como motor de desarrollo rural

La organización de rutas como esta, que tendrá lugar el próximo 10 de mayo, responde a las estrategias de promoción turística que buscan poner en valor los recursos naturales de la provincia de Cáceres. En los últimos años, el senderismo se ha consolidado como una de las actividades con mayor crecimiento, al permitir un contacto directo con el medio y fomentar un modelo de turismo sostenible.

En este contexto, la propuesta de Gata no solo ofrece una experiencia deportiva y de ocio, sino que también contribuye a dinamizar el territorio, atraer visitantes y reforzar la imagen de la Sierra de Gata como destino de referencia en el turismo de interior.

Con iniciativas de este tipo, la localidad continúa apostando por un modelo que combina naturaleza, cultura y actividad al aire libre, ofreciendo a quienes participan la oportunidad de redescubrir uno de los enclaves más singulares de Extremadura desde una perspectiva cercana y respetuosa con el entorno.