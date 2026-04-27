Así es el Salvaleón cacereño: un poblado abandonado en Sierra de Gata y un castillo defensivo clave

Muchos extremeños cuando escuchan 'Salvaleón' ponen su mente mirando hacia la localidad pacense, pero lo cierto es que en Cáceres también hay un Salvaleón. Y, además, es un lugar que cuenta parte de la historia del norte de la provincia.

Situado en el término municipal de Valverde del Fresno, en la comarca de Sierra de Gata, entre los ríos Basádiga y Eljas, el Salvaleón cacereño es un antiguo poblado abandonado en la actualidad que cuenta con un castillo y unas ruinas en exploración actual.

De esta población, prácticamente en la frontera con Portugal, sobresale lo que fue su fortaleza, pero gracias a las intervenciones arqueológicas se han ido descubriendo, además de su muralla, estructuras defensivas, espacios habitacionales y áreas vinculadas al ámbito religioso y funerario.

Vista aérea de Salvaleón. / Junta de Extremadura

Su posición estratégica salió bastante bien, pues fue importante en las guerras que asediaron el territorio. En el año 1227 fue conquistado por el rey Alfonso IX. Parte de su pasado lo conocemos gracias a lo escrito por Pascual Madoz: "fue cabeza de encomienda de la órden de Alcántara, y de ella dependian las actuales villas de Valverde y Cilleros y algún otro pueblo de la comarca: estuvo fortificada y fue poblada después de varias veces durante la Guerra de Sucesión, quedando por último abandonada".

Sin embargo, esta es de las pocas referencias históricas que se tiene de esta antigua villa, siendo precisamente la falta de fuentes históricas directas lo que limita el conocimiento sobre su origen y evolución. Por este motivo, la arqueología se convierte en la herramienta fundamental para reconstruir su historia.

De la muralla a la iglesia

Se pueden destacar varios puntos arqueológicos. El principal es la corona del castillo, en la parte más alta del cerro. Su posición dominante permite un control visual completo del entorno, lo que la conviertió en el punto clave para la defensa del asentamiento.

Este recinto, delimitado por la muralla y el foso, parece corresponder a la fase más antigua del yacimiento. En su interior se localizan estructuras de mayor tamaño y complejidad, lo que sugiere que aquí se concentraban las funciones más relevantes, probablemente relacionadas con el poder y la organización del espacio.

Además, uno de los elementos más característicos de este sector es la presencia de múltiples accesos y escaleras que conectan con el adarve de la muralla. Este diseño no solo facilitaba la circulación, sino que permitía una respuesta rápida en caso de ataque, evidenciando una planificación claramente orientada a la defensa.

Restos de la corona de Salvaleón. / Yacimiento Salvaleón

Las excavaciones recientes han documentado restos materiales y niveles de incendio en esta zona, lo que permite reconstruir tanto momentos de ocupación como episodios vinculados al abandono del asentamiento.

Rodeando la corona se extiende un segundo recinto de mayor tamaño, que constituye la principal área de ocupación del yacimiento. Este espacio, también amurallado, responde a una ampliación posterior y refleja un momento de mayor desarrollo del asentamiento.

A diferencia de la corona, este recinto presenta una organización más abierta, con numerosas estructuras que corresponden a espacios habitacionales y productivos. Aquí se desarrollaban las actividades cotidianas de la comunidad: la vida doméstica, el almacenamiento, la preparación de alimentos o los trabajos relacionados con el mantenimiento del asentamiento.

La defensa sigue siendo fundamental en esta zona. Las murallas alcanzan gran grosor y se abren en accesos diseñados para dificultar la entrada, con recorridos en ángulo que obligaban a reducir la velocidad y facilitaban su control. A esto se suma la presencia de un foso excavado en la roca y cinco escaleras que conectaban con el camino de ronda.

Muralla de Salvaleón. / Castillos.net

Sin embargo, dentro de este recinto amurallado había espacio también para la religión. Al sur del recinto se ha encontrado lo que era una iglesia. Pero más allá de su función religiosa, este edificio desempeñaba un papel central en la vida de la comunidad. Las excavaciones han documentado el altar, dos bancos corridos en el paramento norte y sur del ábside y numerosos enterramientos asociados, lo que indica que este espacio también funcionaba como lugar funerario.

También se han encontrado estancias habitacionales que permiten acercarse a la vida cotidiana del yacimiento. Se trata de construcciones de planta rectangular o cuadrada, construidas con materiales locales como la pizarra, y en algunos casos divididas en varias estancias, que reflejan una organización funcional del espacio doméstico.

El reducto occidental

Extramuros también se han encontrado restos, en este caso, de una construcción posterior cuyo propósito era el mismo: la defensa de la zona. A escasos 200 metros hacia el oeste del núcleo amurallado principal, se localiza un pequeño recinto fortificado de planta cuadrangular. Este espacio, interpretado como un reducto defensivo, se cree que se construyó en época moderna, probablemente en el contexto de los conflictos fronterizos del siglo XVII de la Guerra de la Restauración portuguesa.

Ruinas del recinto exterior. / Yacimiento Salvaleón

Su tamaño reducido y su diseño indican que estaba pensado para albergar un número limitado de efectivos, con una función centrada en la vigilancia y el control del territorio más que en la residencia permanente.

La presencia de esta estructura es bastante relevante, pues demuestra que, incluso tras el abandono del asentamiento medieval, el lugar continuó siendo estratégico, adaptándose a nuevas necesidades defensivas, lo cual resulta lógico, ya que contaba con un sólido sistema defensivo previo que podía ser reutilizado.

Trabajos arqueológicos

Los trabajos arqueológicos realizados en Salvaleón en 2025 han permitido avanzar de forma notable en su conocimiento, pasando de una visión superficial a una comprensión detallada de su organización y evolución. La intervención se articuló mediante tres sondeos situados en la corona, al oeste del segundo recinto y en el fortín exterior, además de una excavación en área en la iglesia del recinto inferior, lo que facilitó el análisis de distintas zonas del enclave.

Las excavaciones han sacado a la luz tanto estructuras visibles como otras ocultas bajo derrumbes, identificando muros, estancias y espacios construidos mayoritariamente en mampostería de pizarra, con algunos elementos de granito reutilizado. Uno de los avances clave ha sido el estudio de las secuencias estratigráficas, que ha permitido diferenciar fases de ocupación, episodios de colapso e incendio y procesos posteriores de reutilización del espacio.

Entre los hallazgos más destacados figuran numerosas tumbas antropomorfas excavadas en el entorno de la iglesia, que aportan información relevante sobre las prácticas funerarias. Asimismo, se han documentado evidencias de transformación del asentamiento a lo largo del tiempo. Todo ello ha sido registrado de forma sistemática, generando una base sólida para futuras investigaciones, la conservación del yacimiento y su puesta en valor.