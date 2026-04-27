La torre de la iglesia de Talaván, en Cáceres, pasa por el quirófano

El 24 de marzo, la artista Pilar Boyero, visitó la residencia de mayores de Talaván y actuó para deleite de todos los usuarios. Acompañada al piano por Lázaro, músico cubano, lograron crear un ambiente cercano y muy emotivo. Durante la actuación, la cantante no solo interpretó varias canciones, sino que también interactuó con los residentes.

Por otro lado, el ayuntamiento ha anunciado que han comenzado los trabajos de la piscina municipal de renovación del césped, la ampliación de la zona verde en el área del parque infantil y más sombra.

Fotogalería | Festejos en Talaván / Cedidas

De la misma manera, el ayuntamiento ha anunciado el inicio de un proyecto destinado a mejorar la estética de la torre de la iglesia con el objetivo de evitar posibles desprendimientos y garantizar la seguridad.

Finalmente, el municipio de Talaván ha celebrado una Semana Santa marcada por la participación, la emoción y el buen tiempo, que ha permitido que todas las procesiones previstas pudieran salir a la calle con total normalidad.

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Vecinos y visitantes han acompañado cada uno de los recorridos procesionales, llenando las calles del municipio y mostrando, un año más, su devoción y respeto por una de las tradiciones más arraigadas de la localidad.