De Trevejo a la ermita de Dios Padre: cinco puntos de la Sierra de Gata perfectos para contemplar el cielo estrellado

Es, posiblemente, uno de los placeres de la vida: tumbarse a ver las estrellas. El astroturismo está bastante arraigado en España, y la provincia de Cáceres no se queda atrás. Son varios los puntos que han sido declarado ideales para realizar esta acción, Destinos Starlight, y la última en sumarse a la lista ha sido la Sierra de Gata.

No es de extrañar que esta comarca del noroeste de la provincia sea nombrada como un lugar idóneo para ver las estrellas, porque lo cierto es que lo es. Y la gran cantidad de puntos donde hacerlo lo demuestra con creces.

Trevejo bajo las estrellas. / J.C. Casado

Trevejo: un castillo bajo las estrellas

El primero que se puede nombrar es, posiblemente, el lugar más característico de la Sierra de Gata: Trevejo. Con una impresionante fortaleza abandonada en lo alto de un cerro, el castillo de Trevejo no es solo uno de los cinco conjuntos históricos de Sierra de Gata, sino también un buen punto de observación de estrellas.

Pese a contar con una población cercana, apenas hay contaminación lumínica, pues la pequeña pedanía no cuenta con más de una veintena de habitantes, por lo que su impacto lumínico en el cielo cacereño es prácticamente mínimo.

La Almenara: tocar el firmamento

Otro lugar, más alejado de la civilización, es la Almenara. Disputado por los poblados de Gata, Torre de Don Miguel y Cadalso, en lo alto de un cerro escarpado se encuentra esta torre del siglo XIV. Aquí la contaminación es nula y las vistas increíbles, una conjunción idónea para ver las estrellas en un paraje único.

El único inconveniente puede ser la subida, fácil para aventureros. Desde la Cruz de Piedra situada entre Torre de Don Miguel y Gata son unos 4 kilómetros, accesibles en coche pero recomendable andando. Las vistas desde el lugar son fantásticas a cualquier hora del día, pero el atardecer ofrece otro plan estupendo, por lo que subir a la hora de la puesta de Sol y acabar viendo el cielo estrellado se convierte en un plan de 10.

Vistas del mirador de Perales del Puerto, por el día. / Jesús Carrasco

Perales y el puerto estrellado

Cerca de Acebo encontramos un mirador increíble que ofrece unas vistas fantásticas tanto por el día como por la noche. Es el del Puerto de Perales, y su acceso es muy fácil, pues cuenta con sitio para aparcar.

Está en medio de la montaña, en la EX-109, a escasos kilómetros del límite territorial con la provincia de Salamanca, y no hay poblaciones cerca en kilómetros a la redonda (Acebo a 5 y Gata y Villasbuenas de Gata a 8). Por lo que, si las vistas con Sol son fascinantes, por la noche son más que dignas de admirar. Con la facilidad de su acceso, ¿por qué no subir una noche y contar estrellas fugaces?

La ermita de Dios Padre. / Juan Carlos Casado

Rozando el cielo en la ermita de Dios Padre

Otro lugar situado en las alturas es la ermita de Dios Padre, entre Villanueva de la Sierra y Santa Cruz de Paniagua, en el lado más occidental de la comarca. La Sierra de Dios Padre es una de las atalayas de la provincia de Cáceres. Rodeada de un hermoso bosque se encuentra esta ermita con arco visigodo, a la que los vecinos suben en romería.

El hecho de que no sea tan conocido como otros puntos, que se encuentre en lo alto de la sierra y, además, se pueda acceder en coche, hace de esta ermita un lugar espectacular para ver las estrellas sin las posibles masificaciones de otros puntos.

Como con la Almenara: subir, ver el atardecer mientras haces un picnic y terminar viendo las estrellas. ¿Quién dice que no?

Mirador celeste en El Chorrerón. / Luismi Rivas

El Chorrerón: estrellas 360º

En el término municipal de Moraleja se encuentra El Chorrerón, el que fue el primer Paraje Starlight de toda Extremadura. La razón es bastante simple: permite disfrutar del cielo en una ‘cúpula 360º’ en un entorno protegido y sin interferencias de luz artificial.

Junto al río Árrago, El Chorrerón mezcla sus oscuros cielos con el agua, pues cuenta con un molino y una pequeña cascada. Está rodeado de una dehesa que da el toque extremeño junto a un pequeño puente que hace lo propio con el mundo rural. Perfecto para coger una silla y, por qué no, pasar un buen rato observando la galaxia.