Villar de Plasencia: de la ceniza por el incendio de Jarilla al verde de los árboles gracias a los alumnos del IES Valle del Jerte de Plasencia.

Se acerca el verano y la huella del gran incendio que asoló el pasado agosto de 2025 buena parte del norte de la provincia de Cáceres en el gran incendio de Jarilla sigue visible en el entorno de Villar de Plasencia. En ese escenario, un grupo de adolescentes ha puesto su granito de arena y ha colaborado en la reforestación de parte de la zona quemada.

Plasencia y Villar se han unido en esta iniciativa que han desarrollado alumnos del IES Valle del Jerte de Plasencia, en colaboración con el Ayuntamiento de Villar y el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil. Todo para que vuelva el paraíso verde.

Una iniciativa de Economía y Emprendimiento

La actividad ha partido del departamento de Economía y Emprendimiento del instituto placentino, con los profesores Eduardo Martín Ruano y Narbella Pérez Borrego al frente. Ambos han acompañado a 28 alumnos de cuarto de ESO y primero de Bachillerato a Villar de Plasencia para asistir a una charla y, sobre todo, protagonizar una jornada de reforestación.

Eduardo explica que la plantación se ha desarrollado en la zona de La Lanchuela, situada en la carretera que une Villar de Plasencia y Cabezabellosa y que quedó muy afectada por el fuego. Sin embargo, ahora cuenta con un total de 60 nuevos ejemplares de alcornoques, encinas, almeces y fresnos, las especies afectadas.

El profesor destaca además que la iniciativa está cofinanciada por la Unión Europea a través de una beca recibida por el instituto de las Acciones Jean Monet, que inciden en vincular la enseñanza con "la sostenibilidad, la reforestación y el emprendimiento".

Los estudiantes que han participado en la plantación de Villar de Plasencia. / CEDIDA

Charla del Seprona y lección sobre incendios

La jornada de los estudiantes en Villar de Plasencia comenzó con una charla informativa en el ayuntamiento impartida por un miembro del SEPRONA de la Guardia Civil de la zona de Plasencia. Durante esa sesión, los estudiantes conocieron cómo se investigan los incendios forestales y qué trabajos realiza este cuerpo cuando se produce una emergencia de este tipo.

La experiencia tuvo también una dimensión humana, ya que, según Eduardo Martín, los jóvenes pudieron escuchar a una vecina del pueblo hablar de lo vivido durante el fuego y la evacuación posterior.

Después, llegó la parte práctica. Los alumnos se trasladaron al terreno para plantar los árboles y entrar en contacto directo con un paisaje todavía marcado por el incendio. Esto permitió además a algunos tener contacto por primera vez con herramientas del campo y una actividad, la de la plantación, nueva para muchos.

A su vez, la Guardia Civil incidió además en un mensaje preventivo y de concienciación: no todos los incendios son intencionados y un descuido puede acabar provocando consecuencias muy graves. De esta forma, los estudiantes han vivido de cerca cómo el fuego puede afectar a la tierra y han sido parte de la solución.

Dos alumnas del instituto placentino plantan un árbol en Villar de Plasencia. / CEDIDA

Emprender también es implicarse

Además, Eduardo ha destacado que el proyecto tenía un objetivo doble. Por un lado, sacar la asignatura de Economía y Emprendimiento del marco más clásico vinculado únicamente a la creación de empresas. Por otro y, en consecuencia, fomentar una actitud emprendedora entendida como "implicación con el entorno, preocupación por lo que nos rodea y concienciación sobre los problemas que hay a nuestro alrededor y qué podemos hacer nosotros".

Además, el alumnado ha conocido de primera mano lo que es un municipio de la España vaciada en un día laborable, "sin nadie por las calles, con gente mayor...". Esa imagen buscaba ser también una forma de reflexión para el alumnado sobre el medio rural, la despoblación y el papel que pueden desempeñar las nuevas generaciones.

Según el profesor, la respuesta de los participantes ha sido muy positiva. "Además de escuchar un testimonio directo sobre el incendio, para algunos era la primera vez que cogían un zacho para plantar un árbol" y han podido conocer muchos aspectos del trabajo y la investigación de la Guardia Civil.

Villar de Plasencia, en el mapa del gran fuego

La iniciativa ha estado cargada de simbolismo y emotividad en Villar de Plasencia, que fue uno de los municipios golpeados por el llamado monstruo de Jarilla, el incendio que en agosto de 2025 arrasó 17.355 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros entre la comarca de Trasierra, el Valle del Ambroz y el Valle del Jerte, y que dejó imágenes nunca vistas en la zona, con llamas capaces de cruzar hasta cuatro veces la autovía. El fuego se originó durante una oleada de tormentas secas en plena ola de calor.

Las imágenes | Diez días de incendio en Jarilla: el adiós al paraíso verde / Carlos Gil

Aquel incendio obligó a desalojar a cientos de vecinos, entre ellos, la población de Villar de Plasencia, y se convirtió en el mayor registrado en la historia de Extremadura. De hecho, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó la zona y, posteriormente, el Consejo de Ministros aprobó la declaración de zonas afectadas por una emergencia para varios grandes incendios forestales de la región, entre ellos el de Jarilla, lo que abrió la puerta a que los damnificados pudieran solicitar ayudas previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

En ese marco, la jornada del IES Valle del Jerte adquiere un valor que va más allá de la actividad escolar. En un territorio que aún se repone del golpe, la plantación de Villar de Plasencia deja una imagen pequeña, pero con mucho valor, la de unos jóvenes sembrando futuro allí donde hace unos meses solo quedó ceniza.

De hecho, la actividad se ha bautizado como Villar se vuelve verde y el Ayuntamiento de Villar de Plasencia no dudó en presentarla como una cita especial con el medioambiente y el entorno y animó a sus vecinos a participar y compartir la jornada con los estudiantes placentinos.