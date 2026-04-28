El arte de Brea rinde homenaje a la memoria de 'La Sole', símbolo de la trashumancia en Salorino

La localidad cacereña de Salorino cuenta desde hace unos meses con un nuevo elemento patrimonial que conecta pasado y presente a través del arte. Se trata de un mural realizado por el artista extremeño Brea, una obra que rinde homenaje a Soledad, conocida en el pueblo como "La Sole", una mujer cuya memoria sigue viva entre quienes conocieron su historia ligada a la trashumancia.

Un homenaje a la memoria rural

El mural, ubicado en una de las paredes del municipio, recupera la figura de una mujer que desempeñó un papel esencial en la vida de los pastores que, entre las décadas de los años 50 y 70, recorrían cientos de kilómetros con sus rebaños desde Extremadura hasta las montañas del norte, en localidades como Brañosera, en Palencia.

Allí, en pleno camino trashumante, los pastores encontraban en Soledad un apoyo fundamental. Tal y como relatan vecinos de Salorino, esta mujer les ofrecía alimentos, mantas y ayuda logística, además de encargarse de gestionar la correspondencia con sus familias. Su casa se convirtió en una especie de oficina improvisada, un punto de encuentro que facilitaba la comunicación en una época en la que las distancias eran mucho más difíciles de salvar.

Su figura ha quedado como un símbolo de solidaridad y de la vida ligada al campo y a la trashumancia, una actividad histórica reconocida en España y protegida como patrimonio cultural inmaterial. El mural de Brea recoge ese legado y lo transforma en una imagen que conecta generaciones.

El arte como puente entre territorios

La historia de Soledad no solo forma parte de la memoria local, sino que también ha contribuido a reforzar el vínculo entre Salorino y otras localidades del norte peninsular. Este recuerdo compartido se ha convertido en un elemento de unión que trasciende lo geográfico, reforzando la identidad común ligada al mundo rural.

El propio artista ha destacado el valor de este tipo de iniciativas como una forma de preservar la memoria colectiva y acercarla al público a través del lenguaje visual.

Brea, un referente del muralismo extremeño

Detrás de la obra se encuentra Brea, grabador, muralista y diseñador gráfico vinculado a Cáceres. Su trayectoria comenzó en el año 2000 en el ámbito del graffiti en Plasencia, evolucionando progresivamente hacia el muralismo contemporáneo y el arte urbano con un marcado carácter artístico.

Formado en la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco de Cáceres, donde desarrolló su interés por el grabado, su obra se caracteriza por la minuciosidad, el simbolismo y la conexión con la naturaleza, la historia y las tradiciones. Actualmente desarrolla su trabajo entre su taller de obra gráfica 'La Grabera' y su estudio creativo 'Acuadros Creativos'.

El mural de Salorino se suma a otros trabajos realizados por Brea en la provincia de Cáceres, donde ha desarrollado una línea artística centrada en la puesta en valor del mundo rural y la identidad local. Entre ellos destacan intervenciones en municipios como Plasencia, donde inició su trayectoria, así como en otras localidades de la provincia en las que ha abordado temáticas relacionadas con la tradición, el paisaje y la memoria colectiva.

Sus obras suelen incorporar elementos simbólicos vinculados a la cultura popular, los oficios tradicionales o la relación del ser humano con el entorno, convirtiendo cada mural en una narración visual que conecta con la historia del lugar en el que se inserta.

Un legado que permanece

El mural dedicado a Soledad no es solo una obra artística, sino también un reconocimiento a una forma de vida que marcó durante décadas a muchos pueblos de Extremadura. A través de esta intervención, Salorino recupera una historia que forma parte de su identidad y la proyecta hacia el futuro.

La iniciativa pone de manifiesto el papel del arte urbano como herramienta para rescatar historias olvidadas, generar identidad y reforzar el vínculo entre vecinos y territorio. En este sentido, el trabajo de Brea se consolida como una referencia en la reinterpretación contemporánea de la memoria rural extremeña.