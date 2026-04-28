Una experiencia sensorial única en Casar de Palomero: la Noche Encendida fusiona música y patrimonio

La localidad hurdana de Casar de Palomero volverá a iluminarse con una nueva edición de la Noche Encendida, una propuesta cultural que combina música en directo, patrimonio y una cuidada ambientación a la luz de las velas. El evento, que alcanza su octava edición, tendrá lugar en el Santuario de la Cruz Bendita, con la actuación del Ceres London Trío, en una velada que busca ofrecer una experiencia sensorial única en un enclave de gran valor simbólico.

Una cita cultural ligada a la tradición

La Noche Encendida se enmarca dentro de las celebraciones tradicionales del municipio, vinculadas históricamente a la festividad de la Cruz Bendita, una de las más arraigadas en la localidad. Este evento nocturno surge en los últimos años como una iniciativa para revalorizar el patrimonio religioso y cultural, incorporando propuestas artísticas que conectan con el entorno y refuerzan la identidad local.

Casar de Palomero, integrado en la comarca de Las Hurdes, cuenta con una larga tradición de celebraciones populares y religiosas, entre las que destacan las veladas en torno a la cruz, muy seguidas por los vecinos. En este contexto, la Noche Encendida ha sabido consolidarse como una actividad complementaria que aporta un enfoque contemporáneo a una tradición histórica.

El valor de la experiencia en ediciones anteriores

Desde su puesta en marcha, el evento ha ido ganando protagonismo dentro de la programación cultural local. Las ediciones anteriores han destacado por la alta participación vecinal y por la cuidada puesta en escena, con el santuario iluminado por velas, creando una atmósfera íntima y evocadora.

La combinación de música en directo y patrimonio ha convertido esta cita en un referente cultural en el entorno rural, atrayendo tanto a vecinos como a visitantes que buscan una propuesta diferente. La experiencia, marcada por el silencio, la iluminación tenue y la cercanía con los músicos, ha sido uno de los elementos más valorados en anteriores convocatorias.

El protagonismo del Ceres London Trío

El apartado musical correrá a cargo del Ceres London Trío, una formación vinculada a la música de cámara que destaca por su capacidad para fusionar repertorio clásico con propuestas contemporáneas. Este tipo de agrupaciones suele ofrecer conciertos en espacios singulares, lo que refuerza el carácter intimista del evento.

Su participación encaja con la filosofía de la Noche Encendida, que apuesta por una música que dialogue con el entorno y que permita al público vivir la cultura desde una perspectiva más cercana y emocional.

Una apuesta por la cultura en el medio rural

La Noche Encendida, que tendrá lugar este viernes a partir de las 21:15 horas, se ha consolidado como un ejemplo de cómo los municipios pequeños pueden impulsar propuestas culturales de calidad, combinando tradición y modernidad. La elección del Santuario de la Cruz Bendita como escenario no es casual, ya que se trata de uno de los espacios más representativos de la localidad, ligado a la identidad y a la memoria colectiva de sus vecinos.

Con esta nueva edición, Casar de Palomero vuelve a apostar por una iniciativa que trasciende el mero concierto para convertirse en una experiencia cultural completa, en la que la música, la luz y el entorno se funden para ofrecer una velada diferente.

La cita, abierta al público, se presenta así como una oportunidad para disfrutar de la cultura en un formato íntimo, en un enclave donde la tradición sigue siendo el punto de partida para nuevas formas de expresión.