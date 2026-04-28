Carcaboso honra sus raíces con la procesión de la Cruz Bendita y la emblemática Maya

Una de las tradiciones más arraigadas en la provincia cacereña está a punto de llegar a la localidad de Carcaboso: la festividad de la Cruz Bendita. Una celebración que cada año reúne religiosidad, costumbre popular y convivencia vecinal en una misma fecha, situándose como uno de los momentos más destacados del calendario festivo del municipio.

Una tradición con siglos de historia

La Cruz Bendita de Carcaboso es una celebración cuyo origen "se pierde en el tiempo", ligada a las antiguas fiestas de la Cruz de Mayo que se celebran en numerosos puntos de España y Europa. En el caso del municipio, la festividad tiene lugar el primer domingo de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre, y mantiene elementos tradicionales que han pasado de generación en generación .

Uno de los momentos centrales es la procesión de la cruz, adornada con flores, así como la misa popular en la plaza, que se engalana para la ocasión con alfombras florales y elementos simbólicos. Durante la celebración, los vecinos, ataviados con trajes regionales, participan en las ofrendas, destacando el tradicional ramo de roscas y dulces, que posteriormente se subasta, reforzando el carácter comunitario de la fiesta .

Además, en los últimos años se ha incorporado una jornada previa de convivencia, con actividades lúdicas y encuentros entre vecinos, lo que ha contribuido a mantener viva la tradición adaptándola a los nuevos tiempos .

La Maya ensalzará la naturaleza

El municipio celebra también La Maya, una festividad que forma parte de las celebraciones tradicionales vinculadas a la Cruz de Mayo y consiste en una manifestación popular en la que se combinan elementos simbólicos, música y participación vecinal. Durante estos días, es habitual que se elaboren "mayas" decoradas, normalmente con flores y elementos tradicionales —en muchos casos sobre cántaros o estructuras ornamentales—, que se exhiben en calles y plazas engalanadas para la ocasión .

El origen de esta celebración se asocia a antiguos ritos primaverales de fertilidad y exaltación de la naturaleza, en los que la figura femenina y la vegetación simbolizan la llegada del buen tiempo . En el caso de Carcaboso, esta tradición se acompaña de rondas, cantos populares y un ambiente festivo en el que vecinos y visitantes participan activamente, convirtiendo la localidad en un espacio de encuentro donde se pone en valor la cultura popular y la identidad local.

Programa festivo de 2026

La programación de este año combina actividades populares, música y actos religiosos, distribuidos entre el sábado y el domingo. El sábado arrancará a las 13:00 horas con una pancetada solidaria a favor de Feafes en el Parque de Abajo, seguida de la actuación de la charanga Los Pintores a partir de las 14:30 horas. La jornada concluirá por la noche, a las 22:00 horas, con una sesión de dj a cargo de Germán y San Bernardino, junto a Luis López.

Ya el domingo, la mañana estará centrada en los actos más tradicionales, con la procesión de la Cruz Bendita a las 12:00 horas, tras la que se celebrará la santa misa en la Plaza de España. A continuación, las calles del municipio acogerán una animación folclórica con el grupo Maya Folk, que llenará el recorrido de música y danzas tradicionales.

Por la tarde, a las 19:00 horas, tendrá lugar uno de los momentos más simbólicos de la jornada, la bajada de la Maya al río, con salida desde el Parque de Engracia, donde los asistentes podrán disfrutar de dulces y refrescos.

Fiesta, identidad y convivencia

Más allá de los actos programados, la Cruz Bendita representa un elemento clave de la identidad cultural de Carcaboso, en la que se mezclan tradición religiosa, folclore y participación vecinal. La implicación de asociaciones, colectivos culturales y vecinos es fundamental para mantener viva una celebración que cada año reúne a varias generaciones en torno a un mismo símbolo.

El Ayuntamiento de Carcaboso ha vuelto a animar a los vecinos a engalanar calles y plazas, reforzando el carácter colectivo de la fiesta y su papel como punto de encuentro social. De esta manera, esta edición vuelve a apostar por un equilibrio entre tradición y modernidad, manteniendo los elementos más antiguos de la festividad al tiempo que incorpora propuestas culturales y musicales que amplían su atractivo.

De este modo, la Cruz Bendita continúa siendo no solo una celebración religiosa, sino también una muestra viva de la historia, las costumbres y la forma de entender la convivencia en este municipio del Valle del Alagón.