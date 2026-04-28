La Diputación de Cáceres reparte 47.000 plantas de primavera para embellecer 163 municipios de la provincia

La Diputación de Cáceres ha iniciado esta semana la décima campaña de reparto de plantas de primavera, una iniciativa consolidada con la que la Institución Provincial colabora con los ayuntamientos para mejorar la imagen de los espacios públicos. El reparto se realiza desde los viveros provinciales ubicados en la Finca Haza de la Concepción, en Malpartida de Plasencia, donde este lunes han acudido representantes municipales para recoger las especies solicitadas.

Un programa consolidado en la provincia

Tal y como ha señalado la diputada de Agricultura y Ganadería, Angélica García, esta campaña cumple ya una década, lo que evidencia su continuidad y acogida entre los municipios. La iniciativa nació con el objetivo de apoyar a las entidades locales en el embellecimiento de calles, plazas, jardines y edificios públicos, especialmente en localidades con menos recursos.

En esta edición se repartirán 47.000 plantas de temporada, una cifra inferior a la demanda recibida, que ha superado las 80.000 unidades. En total, 163 municipios se beneficiarán de esta campaña, lo que demuestra su alcance en el conjunto del territorio provincial.

Las variedades distribuidas incluyen especies ornamentales muy utilizadas en jardinería urbana, como begonias, petunias, geranios, dalias o zinnias, seleccionadas por su resistencia y su capacidad para adaptarse al clima de la provincia.

Más allá del reparto de flores

El reparto de plantas de primavera forma parte de una estrategia más amplia que la Diputación de Cáceres desarrolla desde hace años a través de sus viveros provinciales. Además de esta campaña estacional, la institución impulsa otras iniciativas destinadas a la reforestación, la mejora ambiental y la sostenibilidad de los municipios.

Entre ellas destacan los programas de entrega de árboles y plantas forestales para la creación de zonas verdes, la recuperación de espacios degradados o la plantación en entornos tanto urbanos como periurbanos. Estas acciones se enmarcan dentro de políticas públicas orientadas a incrementar la masa vegetal, mejorar la calidad del aire y fomentar la biodiversidad.

Asimismo, los viveros provinciales desempeñan un papel clave en la producción de especies adaptadas al entorno local, lo que garantiza una mayor supervivencia de las plantas y un uso eficiente de los recursos.

Apoyo a los pequeños municipios

Uno de los principales objetivos de estas campañas es respaldar a los ayuntamientos, especialmente a los de menor tamaño, que en muchos casos no disponen de medios suficientes para acometer este tipo de actuaciones. La entrega gratuita de plantas permite a estas localidades mantener y mejorar sus espacios públicos sin asumir un coste elevado.

Además del impacto estético, estas iniciativas contribuyen a reforzar la identidad de los municipios y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, generando entornos más agradables y sostenibles.

Una iniciativa con alta demanda

La elevada solicitud de plantas registrada en esta edición confirma el interés de los municipios por participar en este programa. Desde la Diputación se destaca que la demanda creciente refleja tanto la utilidad de la campaña como la necesidad de seguir apostando por este tipo de actuaciones.

En este sentido, la Institución Provincial continúa trabajando en la mejora de sus viveros y en la ampliación de la producción, con el fin de atender el mayor número posible de peticiones en futuras convocatorias.

Embellecimiento y sostenibilidad

Con la puesta en marcha de esta décima campaña, la Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el cuidado del entorno. El reparto de plantas no solo embellece los municipios, sino que también contribuye a crear espacios más verdes y saludables.

De este modo, la provincia avanza en la construcción de un modelo de territorio en el que la naturaleza, la sostenibilidad y la colaboración institucional se convierten en ejes fundamentales para el bienestar de la ciudadanía.