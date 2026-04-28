Investigan el robo de un coche en Trujillo que apareció abandonado en la antigua carretera de Jaraicejo

La Guardia Civil investiga el robo de un vehículo en Trujillo que fue localizado días después abandonado en la antigua carretera de Jaraicejo, entre esta localidad y Trujillo, según ha relatado la propietaria del coche.

Los hechos se conocieron la semana pasada, cuando el dueño acudió a recoger el vehículo, que se encontraba a las puertas de un taller de Trujillo, y comprobó que ya no estaba. Tras percatarse de la desaparición, presentó la correspondiente denuncia y comenzó la búsqueda.

El coche fue finalmente localizado por un trabajador del servicio de carreteras del Estado, amigo del propietario, en los alrededores de la antigua carretera de Jaraicejo. Los propietarios acudieron al lugar para recuperarlo, acompañados de una patrulla de la benemérita y lo trasladaron de nuevo a Trujillo.

Según el testimonio del afectado, el vehículo presentaba varios daños, entre ellos el embrague quemado y un golpe en la carrocería. Además, asegura que en el interior del coche había ropa que, según su versión, pertenecería al presunto autor del robo.

El propietario sostiene que el hombre que tenía las llaves del vehículo, de nacionalidad subsahariana y unos 40 años de edad, aseguró que el coche lo había cogido “un amigo”, aunque todas las sospechas apuntan directamente a él. La Guardia Civil habría detenido al sospechoso, que posteriormente quedó en libertad.

El caso está pendiente de juicio, previsto para este miércoles, donde se tratará de esclarecer lo ocurrido y determinar la posible responsabilidad del investigado.

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Más robos de vehículos

Este no ha sido el único robo de vehículos registrado en Trujillo en los últimos días. La semana pasada también se produjo la sustracción de un coche del interior de una vivienda situada en la avenida de Extremadura. Afortunadamente, el vehículo fue localizado dos días después gracias a la colaboración ciudadana y a la difusión del caso a través de las redes sociales.