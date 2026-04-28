La Diputación de Cáceres y la UEx organizan jornadas sobre los retos de la administración local

La Diputación Provincial de Cáceres, en colaboración con la dirección del Máster de Gestión y Administración Local de la Universidad de Extremadura (UEx), celebrará los próximos 7 y 8 de mayo las jornadas tituladas 'La Administración local en el tiempo presente', una iniciativa formativa dirigida a cargos técnicos y responsables políticos de entidades locales.

El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio Pintores 10 de Cáceres y abordará los principales retos a los que se enfrentan los ayuntamientos desde una perspectiva jurídica y práctica.

Un análisis de los retos actuales

Las jornadas tienen como objetivo ofrecer un espacio de reflexión sobre el funcionamiento de la administración local en el contexto actual. Para ello, el programa contará con la participación de especialistas en Derecho Administrativo y en procedimientos contencioso-administrativos, que analizarán cuestiones clave en la gestión municipal.

La inauguración tendrá lugar el jueves 7 de mayo a las 09.30 horas y contará con la intervención del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, y el catedrático de Derecho Administrativo de la UEx, Vicente Álvarez.

Contenidos centrados en la gestión local

A lo largo de las dos jornadas se abordarán temas de especial relevancia para el funcionamiento de los municipios, como el régimen de los pequeños ayuntamientos, la supervisión de las entidades locales por parte de otras administraciones o los problemas más frecuentes que se resuelven en la jurisdicción contencioso-administrativa.

El programa también incluirá ponencias sobre cuestiones prácticas, entre ellas la contratación menor, la renuncia a cargos públicos o la evolución de los servicios públicos locales. El encuentro se cerrará con una reflexión global sobre la situación actual de la administración local y sus perspectivas de futuro.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 1 de mayo, pudiendo formalizarse a través del enlace habilitado por la organización.

Apuesta por la formación continua

Estas jornadas se enmarcan dentro de la línea de trabajo que la Diputación de Cáceres mantiene desde hace años para reforzar la formación de los trabajadores y responsables de las entidades locales. La Institución Provincial desarrolla de forma periódica programas formativos a través de su Plan de Formación para el Empleo, dirigido a empleados públicos de ayuntamientos y mancomunidades.

Este plan incluye cursos especializados en materias como gestión administrativa, contratación pública, nuevas tecnologías, transparencia o atención a la ciudadanía, adaptándose a las necesidades reales de los municipios, especialmente en el ámbito rural.

Colaboración con la Universidad de Extremadura

Además, la Diputación colabora de manera habitual con la Universidad de Extremadura en iniciativas formativas vinculadas a la administración local, como el propio máster de Gestión y Administración Local, que se ha consolidado como un referente en la formación de técnicos y gestores públicos en la región.

Estas acciones conjuntas permiten combinar el conocimiento académico con la experiencia práctica, favoreciendo la actualización de competencias en un contexto en el que la gestión pública se enfrenta a cambios constantes.

Refuerzo del papel de las entidades locales

Con iniciativas como estas jornadas, la Diputación de Cáceres refuerza su compromiso con la mejora de la administración local, entendida como la institución más cercana a la ciudadanía. La formación continua se presenta como una herramienta clave para afrontar los desafíos actuales, desde la digitalización hasta la gestión de servicios en municipios con recursos limitados.

En este contexto, el encuentro se plantea como una oportunidad para compartir experiencias, analizar problemas comunes y avanzar en la construcción de una administración local más eficaz, adaptada a las demandas del presente.