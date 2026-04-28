Artesanía, gastronomía y ocio se dan cita en la tercera edición del Mercado Tololo en Plasenzuela

La localidad cacereña de Plasenzuela celebrará este mayo la tercera edición del Mercado Artesanal Tololo, una cita que se ha consolidado en pocos años como uno de los eventos culturales y sociales más destacados del municipio. Organizado por el Ayuntamiento y la Asociación Comisión de Festejos, el encuentro volverá a reunir artesanía, gastronomía y actividades en el parque Enrique Tierno Galván.

Un mercado con raíces recientes y vocación de continuidad

El Mercado Artesanal Tololo nació en 2024 como una iniciativa impulsada desde el ámbito local con un objetivo claro: dinamizar la vida social y económica del municipio y poner en valor la identidad cultural de Plasenzuela. Desde su primera edición, el proyecto apostó por un formato cercano, con protagonismo para los artesanos de la zona y un ambiente familiar que facilitara la participación de vecinos y visitantes.

Este tipo de mercados artesanales se enmarca en una tendencia cada vez más extendida en el medio rural extremeño, donde las administraciones locales y asociaciones apuestan por recuperar tradiciones y fomentar el comercio de proximidad como herramientas de desarrollo y cohesión social.

Crecimiento en ediciones anteriores

Tras su estreno, el Mercado Tololo ha experimentado un crecimiento progresivo. La segunda edición consolidó la iniciativa con una mayor participación de puestos y una notable afluencia de público, lo que permitió ampliar la oferta de actividades y reforzar su atractivo.

En ambas ediciones, el evento destacó por la diversidad de productos artesanales, la presencia de propuestas gastronómicas locales y la implicación de asociaciones y vecinos, elementos que han sido clave para su consolidación. La buena acogida ha convertido esta cita en un referente dentro del calendario festivo del municipio.

Programa y desarrollo de la jornada

La tercera edición arrancará con la inauguración oficial, en la que participarán el alcalde de Plasenzuela, Damián Ceballos Soria, el diputado provincial, Tomás Sánchez Campo y otras autoridades invitadas.

A lo largo de toda la jornada, el público podrá recorrer los distintos puestos de artesanía y productos locales, donde se exhibirá el trabajo de creadores de la zona. La oferta incluirá bisutería, accesorios, cervezas artesanales, gastronomía y food trucks, además de actividades pensadas para todos los públicos, como hinchables para los más pequeños.

El alcalde ha destacado que el mercado supone "una oportunidad para mostrar lo mejor del pueblo y generar espacios de convivencia", mientras que desde la Comisión de Festejos se ha subrayado el esfuerzo colectivo que hay detrás de esta iniciativa.

Tradición, ocio y desarrollo local

El Mercado Artesanal Tololo no solo es una propuesta de ocio, sino también una herramienta para impulsar el comercio local y reforzar el tejido social. La implicación de colectivos y la participación ciudadana son elementos fundamentales en un evento que busca consolidarse a largo plazo.

Además, este tipo de actividades contribuyen a proyectar la imagen de Plasenzuela más allá de su entorno inmediato, atrayendo visitantes de la comarca y de otros puntos de Extremadura.

Una cita que mira al futuro

Con una nueva edición, que se celebrará el próximo 1 de mayo en horario de 12:00 a 20:00 horas, el Mercado Tololo continúa creciendo, reafirmándose como punto de encuentro cultural. La combinación de tradición, artesanía y ambiente festivo sigue siendo la clave de una propuesta que ha sabido conectar con el público desde sus inicios.

De este modo, Plasenzuela vuelve a apostar por una jornada en la que cultura, economía local y convivencia se dan la mano, consolidando una cita que ya forma parte del calendario de la primavera en la provincia de Cáceres.