Rock in Pino XIII regresa a Pinofranqueado este verano con música en directo y ambiente festivo

El festival Rock in Pino XIII regresará este verano a Pinofranqueado consolidado como una de las citas musicales más reconocibles del norte de Extremadura. La nueva edición, prevista para agosto en la zona de la piscina natural, volverá a combinar música en directo, ambiente festivo y un entorno privilegiado, en una propuesta que ha ido creciendo con el paso de los años sin perder su carácter cercano.

Un festival nacido desde el pueblo

El origen de Rock in Pino se remonta a 2012, cuando un grupo de jóvenes del municipio impulsó esta iniciativa dentro de la programación estival con la intención de dinamizar la vida cultural y ofrecer un espacio para la música en directo. En sus primeras ediciones, el festival tuvo un marcado carácter local, con la participación de bandas de la zona y grupos de versiones vinculados principalmente al rock y al punk.

El proyecto fue creciendo de manera progresiva gracias al apoyo vecinal y al respaldo institucional, hasta convertirse en una cita fija dentro del calendario cultural de Las Hurdes. Uno de los puntos de inflexión llegó en 2016, con la implicación de la Asociación Cultural La Trinchera Cretina, que apostó por profesionalizar el evento y reforzar su identidad musical.

Crecimiento y consolidación

A partir de ese momento, el festival comenzó a ampliar su alcance, incorporando bandas originales del panorama extremeño y nacional, lo que permitió diversificar el cartel y atraer a un público más amplio. Este cambio de enfoque consolidó Rock in Pino como un espacio no solo de ocio, sino también de promoción cultural y musical.

En ediciones anteriores, el evento ha destacado por su ambiente participativo, la cercanía entre artistas y público y la apuesta por un formato accesible. La combinación de música en directo y un entorno natural como el de Pinofranqueado ha sido clave para su éxito, generando una experiencia que va más allá del propio concierto.

Un entorno que marca la diferencia

Uno de los rasgos distintivos del festival es su ubicación. La zona de la piscina natural se ha convertido en un escenario singular que aporta identidad propia al evento, permitiendo disfrutar de la música en un espacio abierto y vinculado al paisaje hurdano. Este elemento ha contribuido a reforzar el atractivo turístico del festival y a posicionarlo como una propuesta diferente dentro del circuito regional.

Además, el formato de tardeo, presente en esta nueva edición, responde a una tendencia cada vez más consolidada, que busca adaptar la experiencia musical a distintos públicos y horarios, favoreciendo una mayor participación.

La edición de este año

La decimotercera edición de Rock in Pino llega con un cartel que combina distintos estilos y propuestas dentro del panorama alternativo, con nombres como Non Servum y Parabellum, referentes del punk estatal que aportan fuerza y trayectoria al festival. Junto a ellos, bandas como XpresidentX, En Vob, Karne de Kanón o Punk Kon Txorizo refuerzan una programación marcada por el sonido combativo y enérgico.

El evento se completa con la presencia de artistas como Rubiork, Loreazepan y Folakis, además de DJs y colectivos como Polakus, que animarán tanto la zona de piscina como el afterparty, consolidando una propuesta musical diversa que combina directo, electrónica y ambiente festivo en pleno corazón de Las Hurdes.

El festival cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Pinofranqueado, la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, lo que permite garantizar su continuidad y reforzar su proyección dentro del panorama cultural extremeño.

Un referente cultural en Las Hurdes

Tras más de una década de trayectoria, Rock in Pino se ha consolidado como un ejemplo de cómo una iniciativa surgida desde el ámbito local puede evolucionar hasta convertirse en un referente cultural y musical. Su crecimiento sostenido, unido a la implicación de asociaciones, instituciones y vecinos, ha permitido mantener viva una propuesta que combina identidad, participación y música.

En este contexto, la edición de este año, que se celebrará el 21 de agosto, se presenta como una nueva oportunidad para seguir reforzando ese vínculo entre cultura, territorio y comunidad, en un festival que ha sabido adaptarse sin perder su esencia.