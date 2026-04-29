Hasta 15 horas sin conexión telefónica: el Ayuntamiento de Alcántara denuncia los constantes cortes en la red

La paciencia se agota en Alcántara. Vecinos, empresas y servicios públicos llevan semanas sufriendo problemas recurrentes de telefonía e internet que, en algunos casos, se traducen en cortes de más de seis horas consecutivas. La situación ha llevado al Ayuntamiento a elevar quejas formales y a reclamar soluciones urgentes ante lo que consideran un abandono de las zonas rurales.

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcántara, Begoña Muñoz, denuncia que las incidencias afectan al día a día del municipio y que ya no saben “a dónde acudir” después de haber trasladado el problema incluso al secretario de Estado de Telecomunicaciones. “Esto es vergonzoso. En el siglo en el que estamos no puede pasar esto en los pueblos”, lamenta.

Cortes prolongados y fallos constantes

Según detalla Muñoz, durante los últimos meses se han registrado varios cortes de larga duración en la red de Movistar, operador afectado por las incidencias. Entre los episodios más graves figuran interrupciones los días 2, 16 y 26 de marzo, además del último registrado entre la tarde del 28 y la mañana del 29 de abril.

“Ayer se fue a las siete de la tarde y no volvió hasta las diez de la mañana de hoy. Toda la noche sin teléfono ni internet”, explica. Más allá de esos apagones prolongados, la edil asegura que las conexiones sufren microcortes continuos. “Va y viene constantemente. Unas veces funciona mal y otras directamente desaparece”.

Las consecuencias van mucho más allá de la incomodidad doméstica. El Ayuntamiento alerta de que las interrupciones comprometen servicios básicos y actividades económicas esenciales. Entre los afectados cita la estación de tratamiento de agua potable, el centro de salud, el punto de soporte vital básico, la residencia de mayores, el propio consistorio y las empresas del polígono industrial.

Puente romano de Alcántara. / Cedida a El Periódico

También repercute en situaciones especialmente sensibles. “Mi madre tiene el botón de teleasistencia de Cruz Roja. Cuando se cae la línea, no funciona”, advierte Muñoz. Además, los problemas alcanzan a trabajadores que desempeñan su labor también en remoto.

Sin respuestas claras

Desde el consistorio aseguran haber contactado en numerosas ocasiones con la compañía, pero sin obtener explicaciones satisfactorias ni soluciones concretas. “Nos dicen que hay problemas, pero yo les pido que me lo den por escrito y no llega nada”, señala la teniente de alcalde.

Muñoz también presentó una denuncia a través de Consumo el pasado 30 de marzo y sostiene que la alcaldesa, que además es senadora, ha trasladado la situación al secretario de Estado de Telecomunicaciones. “Nos ha dicho que va a estudiar el caso, pero ya no sabemos qué más pasos dar. Hemos llegado arriba del todo”, afirma.

Aunque la reclamación parte de Alcántara, desde el Ayuntamiento apuntan a que el problema no se limita a un solo municipio. Según relatan, las incidencias se extienden por otras localidades de la zona, desde Arroyo de la Luz hasta Ceclavín, pasando por distintos núcleos intermedios. “Mi hijo fue a echar gasolina en Arroyo y no podían cobrar con tarjeta porque tampoco había conexión”, relata.

La misma situación denunciaba mediante un comunicado hace unos días el Ayuntamiento de Carbajo, donde, según aseguraba el alcalde, llevaban un mes sin conexión telefónica. Una situación que parecía que era puntual y ahora se ve que está ocurriendo en muchos otros pueblos de la provincia de Cáceres.

“Así no se puede luchar contra la despoblación”

La denuncia llega en un momento en el que administraciones y entidades insisten en la necesidad de atraer población al medio rural y favorecer el teletrabajo como herramienta contra la despoblación.

Para Muñoz, la contradicción es evidente. “Estamos pidiendo que la gente venga a vivir a los pueblos, pero con esto, ¿cómo van a venir?”, cuestiona. La edil no descarta nuevas medidas si la situación continúa. “Ya he dado este paso. Como esto siga, habrá que tomar otros”.

Mientras tanto, en Alcántara siguen esperando algo tan básico como poder descolgar el teléfono o conectarse a internet con normalidad. Una reivindicación que en 2026, denuncian, no debería ser noticia.