Adesval presenta la 17ª edición de 'Primavera en la Dehesa' con un mes de actividades en torno a la cultura y la naturaleza

El Grupo de Acción Local Adesval ha presentado una nueva edición de 'Primavera en la Dehesa', un programa que alcanza su 17ª edición y que se consolida como una de las iniciativas más destacadas del calendario cultural del Valle del Alagón. La propuesta, que se desarrollará durante todo el mes de mayo, combina naturaleza, tradición y dinamización económica bajo el lema "Ya huele a jara".

Un programa para "hacer comarca"

El presidente de Adesval, Diego Astasio, destacó que se trata de "uno de los programas más antiguos y trascendentes" del grupo, que ha evolucionado tras el parón provocado por la pandemia. "Antes eran dos eventos grandes, pero entendimos que ese modelo se había agotado y decidimos hacer actividades más pequeñas en muchos pueblos", explicó.

El objetivo, según señaló, es "hacer comarca" a través de la puesta en valor de elementos como el arte, la artesanía, las tradiciones, la gastronomía y el patrimonio natural. "Queremos poner en valor la dehesa extremeña, que es nuestra identidad", añadió.

La dehesa, eje central del programa

Desde la Diputación de Cáceres, que respalda esta iniciativa, se incidió en el valor de este ecosistema. La diputada delegada de Políticas Sociales, Sheila Martín, subrayó que la dehesa representa uno de los grandes patrimonios de la región. "La primavera transforma nuestra dehesa en un espacio vivo donde los aromas, los colores y la biodiversidad alcanzan su máximo esplendor", afirmó.

Martín Gil destacó que el programa busca promover la conservación del entorno, al tiempo que impulsa el turismo rural y dinamiza la economía local. "Queremos apoyar a productores, empresas y colectivos del territorio y poner en valor la identidad cultural y gastronómica del Valle del Alagón", señaló.

Cinco fines de semana de actividades

La programación se desarrollará a lo largo de cinco fines de semana, con propuestas para todos los públicos. La programación arranca este jueves en Coria, con la III Jornada del Talento Joven y la Cultura del Valle del Alagón, que se celebrará en el IES Caurium. A lo largo de la jornada se desarrollarán talleres como radio, pintura mural, escritura creativa, DJ, producción audiovisual o inteligencia artificial, dirigidos al alumnado de la comarca.

El viernes en Alagón del Río tendrá lugar el II Festival de la Jara en Flor, en horario de mañana y tarde, con visitas guiadas, talleres de lanoterapia y pintura, mercado de artesanía, magia y actuaciones musicales. El sábado en Valdeobispo, también en horario de mañana y tarde, se celebrará la II Jornada Dehesa, Agua y Naturaleza, con visitas guiadas, picnic y actividades en el albergue Alagón Natura. Finalmente, el domingo en Montehermoso, a partir de las 10:00 horas, se desarrollará una Gymkana Turística, un juego interactivo para descubrir la localidad.

Cultura, patrimonio y tradiciones

El viernes 8 de mayo en Cachorrilla, desde las 22:00 horas, comenzarán las actividades de Astroturismo en el Mirador de Canchos de Ramiro, una propuesta que, según Astasio, "permite mirar al cielo y descubrir lo que tenemos encima". El sábado 9 de mayo en Morcillo, en horario de mañana y tarde, tendrá lugar la II Jornada de Patrimonio Cultural del Valle del Alagón, con ponencias, talleres, danzas y gastronomía. El domingo 10 de mayo en Coria, a partir de las 10:00 horas, se celebrará el paseo didáctico “El camino del ganado: trashumancia y vida pastoril”, con una duración aproximada de dos horas y media.

El tercer fin de semana comenzará el viernes 15 de mayo en Casillas de Coria, desde las 22:00 horas, continuará el astroturismo en el entorno de la ermita. El sábado 16 de mayo en Riolobos se celebrará el II Encuentro de Folklore Infantil del Valle del Alagón, con actividades durante todo el día. El domingo 17 de mayo en Pozuelo de Zarzón tendrá lugar el I Encuentro Comarcal de Teatro Aficionado, con programación de mañana, tarde y noche, incluyendo talleres y representaciones.

La dehesa como escenario central

El viernes 22 de mayo en Portaje, a partir de las 22:00 horas, se desarrollará una nueva sesión de astroturismo en el embalse. El sábado 23 de mayo en Torrejoncillo, durante toda la jornada, se celebrará la I Jornada Cultura y Dehesa, con talleres de barro y bolillos, juegos populares, cuentacuentos, música y actuaciones. El domingo 24 de mayo en Calzadilla, en horario de mañana y tarde, tendrá lugar la I Jornada Dehesa y Ganadería, con visitas guiadas, ponencias, degustación de carne de toro y actividades familiares.

El viernes 29 de mayo en Galisteo, desde las 22:00 horas, el astroturismo llegará al Club de Golf. El programa finalizará el sábado 30 de mayo en Villa del Campo con la Jornada de Clausura de Primavera en la Dehesa 2026, donde se entregarán premios del rally fotográfico y concursos infantiles, además de celebrarse actividades de emprendimiento y una última sesión de astroturismo.

A lo largo del mes también se desarrollarán propuestas paralelas como el Ecosistema de Emprendimiento Joven del Valle del Alagón, los concursos de pintura y literatura infantil y el rally fotográfico, que refuerzan el carácter participativo del programa.

Participación y desarrollo rural

El director de programas de Adesval, Jesús Seco González, explicó que el modelo de trabajo del grupo se basa en la participación. "Partimos de abajo a arriba, recogiendo lo que sucede en la calle", indicó, destacando que el programa combina una planificación estratégica con propuestas de los propios municipios.

Seco subrayó que el principal reto sigue siendo la despoblación. "Perdemos población todos los días y los pueblos se están adelgazando", advirtió. Por ello, el programa mantiene una apuesta firme por la juventud y la educación, con actividades que buscan retener talento y generar oportunidades.

Tradición, innovación y futuro

'Primavera en la Dehesa' incorpora también nuevas propuestas cada año, como el encuentro de teatro impulsado por asociaciones locales, al tiempo que mantiene iniciativas centradas en el patrimonio material e inmaterial.

El programa refleja así una estrategia que combina tradición e innovación. "Tenemos unos ejes claros, pero dejamos espacio a la creatividad de los municipios", explicó Seco.

Con esta nueva edición, la iniciativa se consolida como una herramienta clave para dinamizar el territorio, reforzar la identidad comarcal y proyectar el Valle del Alagón como un destino sostenible y lleno de vida, en el que la dehesa se convierte en el hilo conductor de una experiencia que une naturaleza, cultura y economía.