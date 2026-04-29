'Música Trashumante' convierte el paisaje de Berrocalejo en protagonista de una experiencia sonora inmersiva

La dehesa de Berrocalejo se convertirá en un escenario poco habitual: un concierto al aire libre donde el paisaje será parte activa de la creación. Bajo el título 'Música Trashumante: Al hilo de la merina', esta intervención sonora propone una experiencia inmersiva en la que naturaleza, memoria y música contemporánea se entrelazan en pleno entorno rural.

El paisaje como instrumento

La iniciativa, impulsada por La Nave VA, plantea un recorrido en el que cuatro músicos transitarán por la dehesa generando música en directo mediante un sistema portátil de amplificación. Lejos de un concierto tradicional, la propuesta busca que el entorno deje de ser un simple decorado para convertirse en un elemento más de la obra.

Durante el itinerario, el público podrá participar desplegando un hilo de lana que recorrerá el espacio, en un gesto simbólico inspirado en la tradición trashumante de la oveja merina, profundamente vinculada a la historia de Extremadura. Esta acción colectiva dejará una huella física y emocional sobre el territorio.

El Intruso, improvisación y trayectoria

La parte musical correrá a cargo de El Intruso, un colectivo con más de 25 años de trayectoria en el ámbito de la improvisación libre. A lo largo de su recorrido han desarrollado cerca de 800 sesiones y han generado más de 200 publicaciones sonoras, consolidándose como una referencia en la experimentación musical en España.

Su propuesta se basa en la creación en tiempo real, adaptando el sonido al espacio, la luz o el movimiento. En esta ocasión, trasladan su lenguaje a la dehesa extremeña, donde el paisaje condicionará el ritmo, la intensidad y la evolución de la intervención.

El recorrido culminará con una actuación conjunta en el interior de la nave, incorporando instrumentos como batería y sintetizadores, en un cierre que conectará la experiencia exterior con el espacio artístico.

La Nave VA, cultura en el medio rural

El proyecto se desarrolla en La Nave VA, un espacio de creación contemporánea ubicado en Berrocalejo que se ha consolidado en los últimos años como un referente en la experimentación artística en entornos rurales. Este centro funciona como residencia artística y laboratorio cultural, acogiendo iniciativas que combinan arte, territorio y sostenibilidad.

Desde su puesta en marcha, La Nave VA ha apostado por propuestas que rompen con los formatos tradicionales, acercando la cultura contemporánea a pequeñas localidades y generando nuevas dinámicas en el medio rural. Su programación incluye residencias, talleres, encuentros y proyectos interdisciplinares que buscan conectar a artistas con el entorno.

Una experiencia inmersiva y accesible

La intervención podrá seguirse también desde el interior de La Nave VA a través de una transmisión por radiofrecuencia, donde se habilitará una instalación sonora paralela para quienes prefieran una escucha estática.

El director del espacio, Pepe de la Pisa, ha destacado que esta propuesta encuentra en la dehesa extremeña un entorno especialmente significativo, "donde los caminos de la merina y el paisaje no funcionan como un simple escenario, sino como un auténtico interlocutor artístico".

Cultura y dinamización rural

La celebración de este evento, que tendrá lugar el próximo 30 de mayo, en un municipio de apenas 120 habitantes refuerza el papel de la cultura como herramienta de dinamización en el medio rural. Iniciativas como esta no solo acercan propuestas innovadoras a nuevos públicos, sino que también contribuyen a revalorizar el territorio y su patrimonio. Auneuq la recepción será a las Recepción: 19:30 horas, la actividad no comenzará hasta las 20:45 horas, con una duración aproximada de una hora.

Con 'Música Trashumante', Berrocalejo se convierte en punto de encuentro entre tradición y vanguardia, en una experiencia que invita a escuchar el paisaje de una forma diferente, donde cada paso, cada sonido y cada hilo forman parte de una misma creación colectiva.