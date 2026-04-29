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Casas de Belvís celebra la tercera edición del Certamen Literario 'Víctor Chamorro' con más de 200 relatos

Dolores Aceituno Muñoz gana el primer premio en la categoría de adultos con 'Un verano diferente' en la cita que valora la lengua y tradiciones extremeñas

Ganadora del certamen, Dolores Aceituno, durante la entrega de galardones en Casas de Belvís.

Ganadora del certamen, Dolores Aceituno, durante la entrega de galardones en Casas de Belvís. / B. G. M

B. G. M.

Garganta la Olla

La entrega de galardones de la tercera edición del Certamen Literario 'Víctor Chamorro' se ha celebrado en Casas de Belvís. La sala de la biblioteca rebosaba de público y de ilusión por un proyecto cultural que ha querido demostrar, un año más, el origen de la auténtica riqueza de una localidad: su identidad.

Ganadores de ediciones anteriores reciben los libros donde se han publicado sus relatos.

Ganadores de ediciones anteriores reciben los libros donde se han publicado sus relatos. / B. G. M.

Este evento, patrocinado por el Ayuntamiento de Belvís de Monroy, es una cita literaria relativamente reciente, pero con creciente interés a nivel local y regional. Su objetivo es fomentar la escritura y la cultura, dar a conocer a escritores ocultos y atraer a visitantes interesados en este tipo de encuentros.

En esta ocasión han participado más de 200 relatos, la mayoría de ellos en la categoría infantil. Han tomado parte jóvenes del Colegio Almanzor, Campo Arañuelo y el Instituto Augustóbriga, demostrando que hay una generación con mucho talento por descubrir en la literatura.

Los ganadores en categoría infantil con una de sus profesoras.

Los ganadores en categoría infantil con una de sus profesoras. / B. G. M.

Primer premio

En la categoría de adultos, el primer premio ha recaído en Dolores Aceituno Muñoz, vecina de Navalmoral de la Mata, con su relato breve titulado 'Un verano diferente'.

Uno de los rasgos más distintivos del certamen es que las obras deben estar escritas en castellano e incluir vocabulario en castúo, el habla tradicional extremeña, reforzando así la identidad cultural de la zona.

El acto ha finalizado con la entrega de un libro que recopila los relatos ganadores de los dos certámenes anteriores. En 2024, el primer premio fue para Enrique Giraldo Sánchez, con 'Extremadura: paraíso de la trashumancia'. En la segunda edición, el galardón recayó en Beatriz García Montalvo, con 'Los invisibles caminus del aire'.

Público asistente a la entrega de galardones.

Público asistente a la entrega de galardones. / B. G. M.

Retrospectiva

La contraportada lo presenta así: “Ocho relatos, ocho voces únicas. Una colección de historias repletas de recuerdos familiares, tradiciones ancestrales, intrigas, mitos, viajes y princesas. Una antología que demuestra que la literatura nace en los rincones más inesperados”.

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Una cita que, año tras año, sigue creciendo. Un encuentro que pone en valor las raíces, la lengua y las tradiciones, y recuerda que la identidad cultural sigue viva en cada historia compartida.

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