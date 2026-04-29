La Diputación de Cáceres acerca el funcionamiento de las instituciones a estudiantes universitarios de Derecho y ADE

La Diputación de Cáceres recibió este martes a un grupo de estudiantes del cuarto curso del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Universidad de Extremadura, dentro de una actividad formativa orientada a acercar el funcionamiento de las instituciones públicas al alumnado universitario.

La visita estuvo encabezada por la vicepresidenta segunda de la institución provincial, Isabel Ruiz Correyero, quien dio la bienvenida al grupo en el Palacio Provincial y les acompañó durante el recorrido por distintas dependencias, entre ellas el Salón de Plenos.

La iniciativa fue promovida por el profesor de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Provincial de Políticas Públicas, Gabriel Moreno, con el objetivo de ofrecer al alumnado una visión práctica sobre la administración local y provincial.

Organización y servicios de la institución

Durante la jornada, los universitarios pudieron conocer de primera mano la estructura interna de la Diputación, sus principales áreas de trabajo, los servicios que presta y algunos de los proyectos que desarrolla en los municipios de la provincia.

Ruiz Correyero explicó además cómo funciona el Pleno de la Corporación, órgano en el que se debaten y aprueban las principales decisiones de la institución, así como el sistema mediante el cual se elige a los diputados provinciales que lo integran.

El alumnado en el Salón de Plenos. / Diputación de Cáceres

La vicepresidenta destacó el papel que desempeña la Diputación en el apoyo a los ayuntamientos, especialmente a los de menor tamaño, y su labor para garantizar servicios esenciales y promover iniciativas de desarrollo en el conjunto del territorio.

Sorpresa entre el alumnado

Una de las participantes en la visita, Marta Gordo, valoró de forma positiva la experiencia y reconoció que le permitió descubrir una realidad institucional que desconocía hasta ahora.

La estudiante señaló que le sorprendió la amplitud de funciones que asume la Diputación en beneficio de la provincia, y consideró conveniente que tanto en la universidad como en otros centros educativos se impulse un mayor conocimiento sobre este tipo de administraciones públicas.

Asimismo, destacó la cercanía transmitida durante el encuentro por la vicepresidenta, subrayando la idea de una institución que trabaja de manera directa con los municipios y con la ciudadanía.

Estudiantes en el despacho del presidente. / Diputación de Cáceres

Este tipo de actividades se enmarcan en las acciones destinadas a fomentar la participación y la educación cívica entre la población joven, permitiendo que los estudiantes comprendan mejor el papel de las administraciones en la vida cotidiana.

Con iniciativas como esta, la Diputación de Cáceres busca abrir sus puertas al ámbito educativo y mostrar el trabajo que desarrolla diariamente para impulsar servicios, infraestructuras y oportunidades en los pueblos de la provincia.