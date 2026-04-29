Inclusión
Diputación de Cáceres y Médicos del Mundo Extremadura renuevan su alianza para la igualdad e inclusión social
Ambas entidades analizaron la continuidad de programas de integración para personas inmigrantes en Campo Arañuelo y ampliaron líneas de actuación
La Diputación de Cáceres y Médicos del Mundo Extremadura han ratificado su compromiso de seguir trabajando de forma conjunta en proyectos vinculados a la igualdad, la inclusión social y la cooperación internacional en la provincia.
La diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, ha mantenido este martes un encuentro institucional con la coordinadora de Médicos del Mundo Extremadura, Silvia Madejón, que asumió hace unos meses esta responsabilidad. La reunión sirvió para analizar las líneas de cooperación que ambas entidades mantienen activas y estudiar nuevas vías de actuación en distintos municipios cacereños.
Uno de los principales asuntos abordados fue la continuidad de los programas que se desarrollan en la comarca de Campo Arañuelo, centrados en la integración y el acompañamiento a personas inmigrantes. Estas iniciativas buscan facilitar su inclusión social y administrativa, prestando apoyo ante dificultades burocráticas, idiomáticas, culturales, laborales o relacionadas con el acceso a la salud.
Mujeres inmigrantes
Durante el encuentro también se puso el foco en los proyectos específicos dirigidos a mujeres inmigrantes, considerados prioritarios por ambas entidades debido a la especial vulnerabilidad que muchas de ellas afrontan en los procesos de adaptación e inserción social.
Además, se repasaron otros programas impulsados en diferentes localidades de la provincia orientados al envejecimiento activo, con actividades destinadas a mejorar la autonomía personal, la participación social y la calidad de vida de las personas mayores.
Martín subrayó la importancia de mantener esta colaboración institucional y social, que calificó de fundamental para construir una sociedad más equitativa. En este sentido, reafirmó la voluntad de la Diputación de Cáceres de consolidar las iniciativas ya en marcha y avanzar en nuevas acciones que permitan responder a las necesidades sociales actuales.
La reunión se enmarca en la línea de trabajo que la institución provincial mantiene con entidades del tercer sector, a las que considera aliadas estratégicas para llegar a colectivos vulnerables y reforzar la cohesión social en el conjunto del territorio.
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