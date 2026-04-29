Felcode reafirma el compromiso de Extremadura con la cooperación internacional en la Asamblea de Confocos en Bilbao

La solidaridad también se organiza desde los ayuntamientos y las diputaciones. Con esa premisa, el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) ha participado este miércoles en Bilbao en la Asamblea General de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos), el principal órgano de coordinación de la cooperación municipalista en España.

La cita ha reunido a representantes de distintos fondos territoriales en un momento marcado por los desafíos globales, desde las desigualdades sociales hasta la emergencia climática o los conflictos internacionales. Sobre la mesa, una idea compartida: los gobiernos locales tienen cada vez más peso en la respuesta a esos retos.

Extremadura, presente en la toma de decisiones

La delegación extremeña ha estado encabezada por el presidente de Felcode y presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. Junto a él han asistido el vicepresidente tercero y diputado delegado de Cooperación de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; el secretario de la entidad, Alfonso Beltrán; y el gerente, Antonio Fuentes.

Durante la reunión, celebrada en el Centro Municipal Ibaiondo, se realizó balance del ejercicio anterior y se marcaron las líneas de trabajo para 2026, con especial atención a la financiación, la planificación estratégica y el fortalecimiento de la cooperación descentralizada.

Imagen de la reunión. / Diputación de Cáceres

La asamblea también sirvió para abordar el futuro de Confocos como espacio de interlocución de los gobiernos locales ante instituciones estatales e internacionales, así como nuevas vías de colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la incorporación de nuevos fondos territoriales.

La cooperación municipalista gana protagonismo

Lejos de los grandes focos políticos, la cooperación municipalista se ha consolidado en las últimas décadas como una herramienta estable para canalizar ayuda al desarrollo desde el ámbito local.

En el caso de Felcode, participan instituciones extremeñas que impulsan proyectos en países socios vinculados a la mejora de servicios públicos, desarrollo rural, fortalecimiento institucional o igualdad de oportunidades.

Imagen de la reunión. / Diputación de Cáceres

Morales destacó que la presencia de Felcode en estos foros reafirma el compromiso de Extremadura con una cooperación internacional coordinada y útil. “Los fondos de cooperación y solidaridad, como Felcode, representan hoy una herramienta fundamental para canalizar la solidaridad de los gobiernos locales, permitiendo una acción conjunta más eficaz y con mayor impacto en los países socios”, señaló.

Trabajo técnico previo

La participación extremeña en Bilbao estuvo precedida por una jornada técnica celebrada el martes, en la que las gerencias de los fondos integrados en Confocos analizaron cuestiones estratégicas relacionadas con la financiación, la planificación y los nuevos retos del sector.

Ese trabajo previo cobra especial relevancia en un contexto en el que las administraciones locales buscan ganar capacidad de respuesta ante problemas globales que también tienen reflejo directo en los territorios.

Treinta años de trabajo conjunto

Como cierre de la jornada, el presidente de Confocos entregó un reconocimiento simbólico a todos los fondos integrantes con motivo del 30 aniversario de la confederación. El gesto sirvió para poner en valor tres décadas de cooperación impulsada desde ayuntamientos, diputaciones y entidades locales de toda España, una labor muchas veces discreta pero constante.

Morales recoge el reconocimiento. / Diputación de Cáceres

La presencia de Felcode en Bilbao deja una lectura clara: la cooperación internacional no es solo tarea de los grandes estados o de organismos multilaterales. También se construye desde las instituciones más próximas a la ciudadanía.

Desde Extremadura, esa apuesta continúa creciendo bajo la convicción de que los problemas globales necesitan respuestas compartidas y que la solidaridad, cuando se coordina, multiplica su impacto.