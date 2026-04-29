La Guardia Civil busca a un joven de Ávila desaparecido y visto por última vez en Jerte

Un joven de 29 años, vecino de Barco de Ávila, ha desaparecido, según ha denunciando la familia al no tener noticias suyas. La última vez que fue visto fue el pasado viernes en la localidad cacereña de Jerte, tras realizar una compra en un establecimiento de la zona. En el momento de su desaparición, el joven iba acompañado de un perro de gran tamaño de color marrón y llevaba consigo una mochila.

Según ha informado el gabinete de prensa de la Guardia Civil de Cáceres, no se tienen indicios de que el joven haya desaparecido en Extremadura.

La familia ha pedido colaboración ciudadana para dar con su paradero, ya que, según han señalado, presenta problemas de salud mental y está a la espera de ser incapacitado. Cualquier información que pueda ayudar a localizarlo puede ser clave.

Casi un mes sin noticias de José Antonio

La desaparición de este chico se suma a la de José Antonio, de quien no se tienen noticias desde hace casi un mes. Desde el momento de la denuncia de su desaparición, la Guardia Civil ha realizado numerosas batidas por la zona de Jarandilla de la Vera y alrededores, sin éxito alguno.

Un instante de la charla previa a la batida de José Antonio. / Guardia Civil

Según la información facilitada por familiares y autoridades, fue visto por última vez el pasado 2 de abril alrededor de las 22.00 horas, momento en el cual estaba de campamento junto a otros compañeros procedentes de la Comunidad de Madrid. Unas cámaras de seguridad captaron a José Antonio saliendo solo del municipio hacia Aldeanueva de la Vera sobre las 23.37 horas. Minutos después fue visto por última vez en otro punto, perdiéndose su rastro.

José Antonio presenta una discapacidad que agrava la preocupación por su paradero. Es una persona sorda, con dificultades para comunicarse, y tiene una forma característica de andar, lo que podría facilitar su identificación por parte de cualquier testigo.