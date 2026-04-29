La comarca de Las Hurdes apuesta por la salud comunitaria con una semana dedicada a la prevención

La comarca de Las Hurdes volverá a situar la salud en el centro de la vida comunitaria con la celebración de la Semana de la Salud, que tendrá lugar del 4 al 8 de mayo de 2026 en localidades como Caminomorisco, Pinofranqueado y Casar de Palomero. Se trata de una iniciativa impulsada por la Junta de Extremadura, la Gerencia del Área de Salud de Plasencia y distintas entidades locales, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y reforzar la prevención entre la población.

Una apuesta por la salud comunitaria

La Semana de la Salud en Caminomorisco forma parte de las estrategias de salud comunitaria en Extremadura, un modelo promovido desde el sistema sanitario público que busca implicar a instituciones, asociaciones y ciudadanía en la mejora del bienestar colectivo. Este tipo de programas llevan años desarrollándose en distintas zonas rurales de la región, especialmente en áreas como Las Hurdes, donde la dispersión geográfica hace especialmente importante el trabajo preventivo.

La iniciativa no se limita a actividades puntuales, sino que responde a una línea de trabajo consolidada que pretende acercar la salud a la vida cotidiana, fomentando la participación activa de la población y la coordinación entre diferentes agentes sociales.

Una semana para aprender a cuidarse

El programa arrancará el lunes 4 de mayo en el Centro de Documentación de Las Hurdes en Pinofranqueado con la inauguración oficial a las 11:00 horas, bajo el título '¿Qué es la salud?', a cargo del doctor Alberto José Urbina Chávez. Ya por la tarde, a las 17:00 horas, se celebrará la charla 'Maletín de urgencias para el alma', impartida por la doctora Carmen Sánchez Alegría. A las 18:00 horas, la jornada continuará con la ponencia 'Salud medioambiental: mosquitos, garrapatas y procesionaria', en la que participarán especialistas en salud pública y agentes del medio natural.

El martes 5 de mayo, también en el Centro de Documentación, la jornada comenzará a las 11:00 horas con la charla 'Dieta mediterránea: nociones básicas', a cargo de la doctora Raquel Sánchez Morido, seguida de '¿Qué compro? Etiquetado de los alimentos', impartida por Manuel José Caldera Belvis. Por la tarde, a las 17:00 horas, se desarrollará la sesión 'Tres alimentos básicos: aceite, harina y miel', con participación de productores locales, y a las 18:30 horas tendrá lugar una degustación de aceite y miel, amenizada por tamborileros.

Educación y prevención

El miércoles 6 de mayo estará centrado en la educación sanitaria. A las 09:30 horas, alumnos del CEIP Luis Chamizo participarán en una excursión al centro de salud. A las 10:30 horas, se desarrollará la actividad 'Escuela de espalda' en Pedro Muñoz y Castillo, mientras que a la misma hora tendrá lugar el taller 'Fortalecimiento del suelo pélvico' en Cambroncino. La jornada concluirá a las 12:00 horas con la charla 'Higiene es salud' en el Centro de Documentación.

El jueves 7 de mayo arrancará con la ruta senderista 'De pino a camino, de camino a pino' a las 17:00 horas, con salida desde Pinofranqueado y Caminomorisco, e incluirá actividades como zumba y degustaciones en Mesegal. Durante la mañana, a las 09:30 horas, se celebrará el taller 'Cuida tu espalda' en el colegio de Caminomorisco, seguido a las 12:30 horas por el taller de primeros auxilios '¡Auxilio! ¡Socorro!', en el IES Gregorio Marañón. Por la tarde, a las 17:00 horas, el grupo folclórico Traslaera ofrecerá actuaciones en residencias, y a las 19:00 horas se representará la obra teatral 'El emeterio y la tina' en Pinofranqueado.

Reflexión y clausura

El programa concluirá el viernes 8 de mayo con una jornada que combina formación y debate. A las 09:15 horas, la Factoría Los Ángeles de Caminomorisco acogerá una charla del médico y escritor Fernando Vázquez Sánchez dirigida al alumnado. A las 11:00 horas, el Centro de Documentación de Las Hurdes será escenario de la mesa-coloquio 'Pasado, presente y futuro de la sanidad rural', con participación de autoridades y profesionales, retransmitida además en radio. Finalmente, a las 13:00 horas, tendrá lugar el acto de clausura, a cargo del alcalde de Pinofranqueado.

Una trayectoria consolidada

Aunque cada edición incorpora novedades, la Semana de la Salud se ha consolidado como una actividad recurrente en la zona en los últimos años, enmarcada dentro de programas institucionales como la Estrategia de Salud Comunitaria de Extremadura, impulsada por el Servicio Extremeño de Salud. Este tipo de iniciativas han demostrado ser eficaces para mejorar la concienciación y promover cambios de hábitos en la población.

En ediciones anteriores, la participación ha sido elevada, con una implicación destacada de vecinos, asociaciones y profesionales sanitarios, lo que ha permitido afianzar el evento como una cita clave dentro del calendario social de la comarca.

Un modelo basado en la colaboración

Uno de los aspectos más relevantes de la Semana de la Salud es su enfoque colaborativo. En su desarrollo participan no solo administraciones públicas, sino también centros educativos, asociaciones locales, residencias, colectivos deportivos y entidades sociales, lo que refuerza su impacto en el territorio.

Este modelo responde a la idea de que la salud no depende únicamente del sistema sanitario, sino también del entorno social, los hábitos de vida y la implicación de la comunidad.

Salud, territorio y calidad de vida

Con esta nueva edición, la comarca de Las Hurdes no solo reafirma su compromiso con la salud comunitaria, sino que convierte el cuidado en una experiencia compartida. Entre charlas, rutas y encuentros, la iniciativa demuestra que el bienestar también se construye en comunidad, desde lo cotidiano y lo cercano.

Porque en un territorio donde cada pueblo cuenta, la salud deja de ser solo una cuestión individual para convertirse en un vínculo que une a toda la comarca, recordando que vivir mejor empieza, muchas veces, por hacerlo juntos.