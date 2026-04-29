La provincia de Cáceres se prepara para la época de alto riesgo de incendios con una jornada formativa en Castañar de Ibor

La localidad de Castañar de Ibor acogerá una jornada formativa del Plan Infoex, centrada en la prevención y actuación ante incendios forestales, una iniciativa que cobra especial relevancia a medida que se aproxima la época de mayor riesgo en Extremadura.

Qué es el INFOEX y cómo actúa

El Plan Infoex es el dispositivo de la Junta de Extremadura encargado de la prevención y extinción de incendios forestales en toda la comunidad autónoma. Su funcionamiento está regulado por normativa específica y coordina medios humanos, técnicos y logísticos para hacer frente a los fuegos que se producen en el medio natural.

Además de la extinción, el Infoex tiene un papel clave en la sensibilización ciudadana, impulsando campañas informativas y actividades formativas como la que se celebrará en Castañar de Ibor, con el objetivo de reducir el número de incendios y mejorar la respuesta ante emergencias.

La importancia de la prevención

La formación en materia de incendios forestales resulta especialmente necesaria en Extremadura, donde cada año se establece una época de peligro alto entre el 1 de junio y el 15 de octubre, coincidiendo con el aumento de temperaturas y la sequedad de la vegetación.

Durante este periodo, el riesgo de incendios se incrementa notablemente y se despliega el máximo operativo del INFOEX. Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana es fundamental, ya que muchas de las causas de los incendios están relacionadas con negligencias, como el uso inadecuado del fuego o de maquinaria en el entorno rural.

Conocer cómo actuar ante un incendio —avisar con rapidez, alejarse de la zona o evitar conductas de riesgo— puede marcar la diferencia entre un conato y una emergencia de gran magnitud.

Incendios recientes en la provincia de Cáceres

Los últimos años han dejado varios episodios que evidencian la importancia de la prevención. Uno de los más destacados se produjo en Las Hurdes el pasado verano, donde un incendio llegó a alcanzar el nivel 2 de peligrosidad, obligando al desalojo de más de un centenar de vecinos y movilizando a numerosos efectivos, incluidos medios estatales.

Ese mismo año también se registró un incendio en el término municipal de Cáceres, próximo a Plasenzuela, que obligó a activar el nivel 1 del INFOEX debido a su proximidad a infraestructuras y carreteras.

Más recientemente, un nuevo fuego en el norte de la provincia, en la zona de Losar de la Vera, ha afectado a unas 400 hectáreas de monte, dificultando las labores de extinción por el acceso complicado al terreno. Estos episodios reflejan cómo las condiciones meteorológicas, la orografía y la actividad humana pueden favorecer la propagación del fuego, incrementando el riesgo para el medio natural y la población.

Formación para anticiparse al verano

La jornada en Castañar de Ibor, que se realizará este jueves se enmarca dentro de las acciones preventivas que buscan anticiparse a la campaña de verano, cuando el riesgo alcanza su punto máximo. Bajo el lema "la seguridad es tarea de todos", la actividad pretende dotar a la ciudadanía de herramientas prácticas para prevenir incendios y actuar correctamente en caso de emergencia.

En un contexto marcado por el cambio climático, el aumento de las temperaturas y la acumulación de vegetación seca, la formación se convierte en un elemento clave para reducir riesgos.

Concienciación y responsabilidad compartida

Desde las instituciones se insiste en que la lucha contra los incendios forestales no depende únicamente de los medios de extinción, sino también de la responsabilidad individual y colectiva. Evitar conductas de riesgo, respetar las normas y conocer cómo actuar son pasos fundamentales para proteger el entorno.

Con el verano a las puertas, cada chispa cuenta. La formación no es solo conocimiento, es prevención en estado puro. Porque cuando el fuego aparece ya no hay tiempo para aprender, solo para actuar. Y ahí, entre la rapidez y la responsabilidad, se decide todo: proteger nuestros montes o lamentar lo perdido.