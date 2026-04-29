Juan Andrés Fernández Fernández: 106 años de historia viva en Extremadura

Hace unos días se celebró una fecha muy especial en el corazón de Extremadura. Juan Andrés Fernández Fernández, uno de los grandes centenarios de la región, cumplió 106 años, rodeado del cariño y la admiración de quienes reconocen en él una vida ejemplar.

Nacido el 23 de abril de 1920 en Alcuéscar, Juan Andrés es vecino de Trujillo desde hace décadas, localidad donde ha construido buena parte de su legado personal y profesional. Su trayectoria no se mide solo en años, sino en el profundo impacto que ha dejado en su tierra.

Veterinario de vocación, dedicó su vida al campo, a la sanidad animal y al desarrollo ganadero. Siendo aún muy joven, vivió de cerca la Guerra Civil española, una experiencia que marcó a toda una generación. Sin embargo, supo sobreponerse, formarse y construir una carrera basada en el esfuerzo, la integridad y el compromiso.

A lo largo de su vida profesional, desempeñó labores como inspector veterinario y jugó un papel clave en el desarrollo del Mercado Regional de Ganados de Trujillo. Su defensa constante del sector ganadero y su dedicación le valieron el reconocimiento como presidente de honor del Colegio de Veterinarios de Cáceres.

Pero más allá de sus méritos profesionales, lo que realmente distingue a Juan Andrés Fernández es su forma de vivir: activa, curiosa y serena. Con más de un siglo de vida, ha mantenido una rutina admirable, paseando a diario, leyendo sin necesidad de gafas y disfrutando de cada jornada con una lucidez que asombra.

Hoy, con 106 años, sigue siendo un ejemplo de vitalidad, constancia y amor por su tierra. Actualmente es el 3º varón más longevo de Extremadura, el 13º más longevo de Extremadura en la clasificación general y el 13º varón más longevo de España.

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Este aniversario no es solo una celebración personal, sino también un homenaje a toda una vida de esfuerzo, dedicación y compromiso con Extremadura.