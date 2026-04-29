Manuel Gerena, el 'rebelde con causa', emociona en un íntimo concierto en Cáceres

La Diputación de Cáceres sigue trabajando en la Memoria Histórica con 'Tiempo Negro'. En esta ocasión, este martes ha tenido lugar un concierto bastante íntimo del cantautor flamenco Manuel Gerena en el CEI Charo Cordero.

El evento dio comienzo sobre las 19.00 horas, a refugio de una fuerte tormenta que sorprendió a la ciudad de Cáceres. Ante los truenos de fuera, en el auditorio del edificio la música sobrecogía al medio centenar de personas que no se quisieron perder la ocasión.

Manuel Gerena, poeta y cantaor flamenco español natural de La Puebla de Cazalla, fue descrito como "un rebelde con causa... y sin causa". Cuenta con una trayectoria ampliamente documentada por instituciones culturales y estudios sobre música popular española que ha estado marcada por un firme posicionamiento político y social, especialmente durante los últimos años del franquismo.

Con más de 30 discos, es considerado uno de los principales exponentes del llamado "flamenco protesta", con una obra que se caracteriza por la defensa de la libertad, la justicia social y los derechos humanos.

Cartel del concierto. / Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres

A su lado en el escenario, el guitarrista Juan Ignacio González, quien le acompaña desde hace más de 30 años. También contó con la colaboración de la Asociación Amigos del Flamenco de Extremadura.

Abrieron el concierto con su obra 'Fandango', seguido de unas 'Nanas de la Cebolla' de Miguel Hernández que emocionaron a los presentes. El cantautor, con su estilo personal, no solo levantó aplausos, sino que se pudo escuchar algún que otro 'ole'.

Una vez finalizado el concierto, se realizó un breve coloquio en el que los presentes pudieron realizarle preguntas al sevillano.

‘Tiempo Negro’, memoria desde la cultura

El programa 'Tiempo Negro' se enmarca en las políticas públicas de memoria democrática de la Diputación de Cáceres, en línea con la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática. Su objetivo es recuperar y difundir episodios vinculados a la Guerra Civil, la dictadura franquista y el exilio, a través de propuestas culturales, conferencias y actividades que acerquen estos contenidos a la ciudadanía.

El ciclo continuará este miércoles 29 de abril con la conferencia 'Mujeres y niños. Los grandes olvidados del exilio', impartida por la profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, María del Carmen Fernández Albéndiz. La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en el salón de actos del edificio Pintores 10 de la Diputación de Cáceres.