Jonathan Hernández, bicampeón de drift, participará en la segunda edición del Motor Show de Casar de Cáceres

El municipio de Casar de Cáceres acogerá la segunda edición del Motor Show, una cita que vuelve a apostar por el mundo del motor como eje de una jornada de ocio, exhibición y participación ciudadana. Tras el éxito de su estreno, el evento regresa con un formato ampliado que incluirá exhibiciones de drift, concursos, sorteos y actividades abiertas a todos los públicos.

Un evento que nació desde la afición local

El Motor Show de Casar de Cáceres surge como una iniciativa impulsada por aficionados al motor del propio municipio, con el respaldo del Ayuntamiento, con el objetivo de crear un espacio de encuentro para amantes de coches y motos. Este tipo de eventos responde a una tendencia creciente en distintos puntos de España, donde colectivos locales promueven concentraciones para dar visibilidad a la cultura del motor y fomentar la participación juvenil.

La primera edición tuvo una notable acogida, con la presencia de vehículos personalizados, exhibiciones y una importante asistencia de público. La organización, a cargo de colectivos vinculados al motor y patrocinadores locales, apostó desde el inicio por un formato dinámico que combinara espectáculo y convivencia, sentando las bases de una cita con vocación de continuidad.

Crecimiento tras una primera edición exitosa

Tras ese debut, el Motor Show ha dado un paso más en su segunda edición, incorporando nuevos contenidos y ampliando la programación. El evento contará con copilotajes, exhibiciones de drift y la presencia de figuras destacadas como el piloto Jonathan Hernández, bicampeón de drift en España, lo que refuerza el atractivo del espectáculo.

Además, se mantienen actividades que tuvieron buena acogida en su estreno, como los concursos de car audio, escape o limbo car, que permiten la participación directa de los asistentes y contribuyen a generar un ambiente participativo.

La organización también ha apostado por incentivar la asistencia con premios, sorteos y diferentes obsequios para los participantes, consolidando el carácter festivo de la jornada.

Un programa centrado en la experiencia

La actividad, que tendrá lugar este sábado, comenzará a las 10:00 horas con la recepción de participantes, dando paso a una jornada en la que el motor será el protagonista absoluto. A lo largo del día se sucederán las exhibiciones, los concursos y los sorteos, en un formato que busca mantener la atención del público durante toda la jornada.

El evento contempla además una inscripción accesible —20 euros para coches y 10 para motos— que incluye distintos incentivos, como comida, refresco y material promocional, reforzando su carácter abierto.

El motor como motor cultural y social

Más allá del espectáculo, el Motor Show representa una iniciativa que busca dinamizar la vida social y cultural del municipio, especialmente entre el público joven. La combinación de exhibiciones profesionales y participación amateur permite atraer tanto a aficionados experimentados como a quienes simplemente buscan disfrutar de una jornada diferente.

En este sentido, el evento se alinea con otras propuestas que han surgido en entornos rurales, donde la implicación de asociaciones y colectivos locales resulta clave para impulsar nuevas actividades culturales.

Una cita con vocación de continuidad

Con esta segunda edición, Casar de Cáceres reafirma su apuesta por consolidar el Motor Show como una cita fija dentro de su calendario. La buena respuesta del público en su estreno y el crecimiento de la programación apuntan a un evento que podría seguir evolucionando en los próximos años.

Con el rugido de los motores como banda sonora y la expectación creciendo a cada acelerón, el Motor Show vuelve a demostrar que es mucho más que una exhibición: es un punto de encuentro donde la pasión, la adrenalina y el ambiente festivo se dan la mano. Casar de Cáceres se prepara así para vivir una jornada en la que el asfalto será escenario, el público protagonista y el motor, una vez más, el impulso que conecta a toda una comunidad.