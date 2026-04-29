La romería de Barquilla de Pinares en Talayuela honra a la Virgen de Guadalupe este domingo

El pueblo de Barquilla de Pinares, situado en la localidad cacereña de Talayuela, se prepara para celebrar un año más su tradicional romería. Una cita profundamente arraigada en la comarca del Campo Arañuelo que combina devoción, naturaleza y convivencia vecinal. La jornada tendrá lugar este domingo, con salida prevista a las 7.00 horas desde la plaza de Santa María, en una ruta que discurrirá por el canal hasta alcanzar este emblemático paraje natural.

Una tradición vinculada a la Virgen de Guadalupe

El origen de esta romería se encuentra en la devoción popular a la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura y una de las advocaciones marianas más importantes del país. En el entorno de Barquilla de Pinares se alza un monumento dedicado a la Virgen, construido en 1965 por la comunidad de regantes de la margen izquierda del Tiétar, que simboliza la estrecha relación entre la fe, el trabajo agrícola y el territorio.

Este tipo de celebraciones, muy extendidas en la región, responden a una tradición en la que los vecinos se desplazan hasta enclaves naturales para rendir homenaje a una imagen religiosa, al tiempo que comparten una jornada festiva. En Talayuela, la romería se ha mantenido durante décadas como una de las citas más esperadas de la primavera, conservando su esencia y su carácter popular.

Un encuentro que une a varias generaciones

Más allá de su significado religioso, la romería de Barquilla de Pinares se ha consolidado como una jornada de convivencia y participación, en la que se dan cita familias, grupos de amigos y asociaciones locales. El recorrido a pie, seguido de la estancia en el paraje, permite reforzar los lazos sociales y recuperar el valor de las tradiciones compartidas.

La organización ha establecido una inscripción simbólica que incluye comida y bebida, lo que facilita la participación y contribuye a mantener el carácter accesible de la actividad. Este formato favorece que cada año se sumen nuevos participantes, consolidando la romería como una cita abierta a todos los públicos.

Entorno natural con identidad propia

Uno de los grandes atractivos de esta celebración es el paisaje en el que se desarrolla. Barquilla de Pinares se sitúa en una zona de transición entre las áreas de regadío del río Tiétar y las masas forestales del norte de la provincia, donde predominan los pinares, dehesas y vegetación mediterránea.

El recorrido por el canal permite observar un paisaje marcado por la acción humana y el aprovechamiento agrícola, reflejo de la importancia histórica del regadío en la zona. A medida que avanza la ruta, el entorno se vuelve más natural, con espacios abiertos, sombras de pinos y vistas que muestran la riqueza paisajística del territorio. Esta combinación convierte la romería en una experiencia que va más allá del aspecto festivo, ofreciendo también un contacto directo con el patrimonio natural del municipio.

Una tradición que se mantiene

La romería de Barquilla de Pinares es un ejemplo de cómo las tradiciones populares siguen teniendo un papel destacado en el medio rural extremeño. La implicación de entidades como la Universidad Popular de Talayuela y el Ayuntamiento resulta clave para garantizar su continuidad y adaptación a los nuevos tiempos.

A lo largo de los años, la celebración ha sabido evolucionar, incorporando mejoras organizativas sin perder su esencia. La mezcla de tradición religiosa, contacto con la naturaleza y convivencia social sigue siendo el principal atractivo de una jornada que forma parte de la identidad local.

Con esta nueva edición, Talayuela vuelve a poner en valor una de sus tradiciones más representativas, en la que el camino compartido, el paisaje y la devoción se unen en una experiencia que reúne a varias generaciones en torno a una misma celebración.