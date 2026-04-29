El Valle del Ambroz apuesta por el talento local con sus primeras Jornadas de Emprendimiento

El Valle del Ambroz quiere convertir las ideas en oportunidades y el talento local en futuro. Con ese objetivo, la comarca celebrará desde este miércoles sus I Jornadas de Emprendimiento, un ciclo de tres días que se desarrollará entre Baños de Montemayor y Hervás y que nace con la intención de tejer una red de emprendedores capaz de fortalecer la economía local y fijar población en el medio rural.

La iniciativa llega en un momento clave para muchas zonas del norte de Cáceres, donde la lucha contra la despoblación y la falta de oportunidades se ha convertido en uno de los grandes retos sociales y económicos. Frente a ello, el Valle del Ambroz apuesta por activar recursos propios: paisaje, patrimonio, turismo y, sobre todo, personas con ganas de emprender.

Las jornadas arrancarán este miércoles a las 19.00 horas en la biblioteca del edificio Boulevard de Baños de Montemayor con la charla 'El valle en red: comunicar para conectar', impartida por Nieves Granado.

La sesión pondrá el foco en la comunicación como herramienta estratégica para fortalecer el tejido empresarial local, mejorar la visibilidad de los pequeños negocios y crear sinergias entre profesionales de la comarca.

El tema conecta con una realidad detectada recientemente por la Diputación de Cáceres dentro del programa 'En mi pueblo emprendí', que ha identificado en municipios como Hervás dificultades de acceso a recursos y la necesidad de redes de apoyo más cercanas para quienes desean poner en marcha un proyecto empresarial en el territorio.

Reunión en Hervás de En mi pueblo emprendí. / Fundación Ciudadanía

Un caso de éxito nacido en la comarca

El jueves, a las 20.00 horas, tomará el relevo Daniel Alonso, fundador de Vive Ambroz, empresa de ecoturismo con sede en Hervás que se ha consolidado como una de las referencias del turismo activo en el norte extremeño.

Su intervención, titulada 'El emprendimiento en el Valle del Ambroz: un caso de éxito', ofrecerá una visión práctica sobre cómo levantar un negocio viable en el entorno rural, aprovechando los recursos naturales y patrimoniales de la zona.

Vive Ambroz desarrolla rutas en 4x4, senderismo y gymkanas en espacios como el propio Valle del Ambroz, el Parque Nacional de Monfragüe o las Tierras de Granadilla, atrayendo tanto a visitantes nacionales como internacionales.

Clausura en el Día del Trabajador

El cierre de estas primeras jornadas coincidirá con una fecha simbólica: el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Hervás concentrará durante esa jornada distintos actos conmemorativos organizados por el PSOE del Valle del Ambroz.

A las 12.30 horas está prevista una concentración en La Corredera, desde donde los asistentes se trasladarán al cementerio para rendir homenaje a compañeros fallecidos. Posteriormente, a las 13.30 horas, tendrá lugar el acto central con la lectura del manifiesto del Día del Trabajador.

Reunión en Hervás de En mi pueblo emprendí. / Fundación Ciudadanía

En ese contexto de reivindicación del empleo y la economía local, los participantes en las Jornadas de Emprendimiento celebrarán a las 14.00 horas una comida de trabajo en el Hotel Sinagoga de Hervás, con un menú de 25 euros, que servirá como punto final a los tres días de encuentros.

“Tenemos todo para ser un referente”

Para Amaia Blanco, secretaria general del PSOE de Baños de Montemayor, el potencial de la comarca está fuera de toda duda. “El Valle del Ambroz tiene todos los ingredientes para convertirse en un referente del emprendimiento rural en Extremadura. Tenemos paisaje, historia, identidad y, sobre todo, personas con ganas de construir algo aquí”, afirma.

Blanco considera además necesario un mayor respaldo institucional por parte de la Junta de Extremadura para consolidar esa apuesta. Más allá de las conferencias y encuentros, las jornadas lanzan un mensaje claro: en el medio rural también se puede innovar, generar empleo y construir proyectos de vida.

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En una comarca marcada por su riqueza natural y cultural, pero también por el desafío demográfico, el emprendimiento se presenta como una vía para que muchos vecinos no tengan que marcharse para buscar oportunidades. El Valle del Ambroz quiere demostrar que el futuro también puede escribirse desde los pueblos.