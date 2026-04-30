Un abanico de colores por la inclusión: Vera Plena Inclusión lanza un proyecto para sensibilizar a 270 estudiantes sobre la discapacidad

La educación como herramienta para transformar la sociedad. Con este objetivo, la Vera Plena Inclusión ha puesto en marcha 'Abanico de Colores', un proyecto pionero que sensibilizará a cerca de 270 estudiantes sobre los derechos y la realidad de las personas con discapacidad en la comarca de La Vera.

La iniciativa, que se desarrollará a lo largo de este año, está dirigida a alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria, con el propósito de fomentar desde edades tempranas valores como el respeto, la empatía y la convivencia. “Construir una sociedad sin barreras empieza en los pupitres” es la premisa que guía este programa educativo.

Práctica y un vídeo final

El proyecto recorrerá varios centros escolares del territorio, entre ellos el CEIP Santa Bárbara de Guijo de Santa Bárbara, el CEIP Conquistador Loaysa de Jarandilla de la Vera y el IES Maestro Gonzalo Korreas de Jaraíz de la Vera, donde participará alumnado de 1º de ESO.

Una de las claves de 'Abanico de Colores' es su enfoque práctico. Lejos de las charlas tradicionales, el programa apuesta por una metodología vivencial en la que los estudiantes experimentan en primera persona distintas realidades. A través de circuitos de accesibilidad, talleres participativos, encuentros con entidades sociales y la creación de murales inclusivos, los alumnos podrán “ponerse en el lugar del otro” y comprender mejor los desafíos a los que se enfrentan las personas con discapacidad.

El proyecto culminará con la elaboración de un vídeo de carácter social protagonizado por los propios estudiantes, que servirá como herramienta de concienciación y difusión de los valores trabajados en el aula.

Dos fases

'Abanico de Colores' se alinea con los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, poniendo el foco en la eliminación de prejuicios y en la promoción de un lenguaje inclusivo.

El calendario de actuaciones se dividirá en dos fases para adaptarse al curso escolar: una primera entre abril y junio, y una segunda de septiembre a diciembre. Con este planteamiento, la asociación busca garantizar una intervención continuada y efectiva en los centros educativos.

Con esta iniciativa, Vera Plena Inclusión refuerza su compromiso como agente de cambio en la provincia de Cáceres, apostando por la educación como base para construir una sociedad más accesible, equitativa y respetuosa con la diversidad.