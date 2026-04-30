El Programa de Emprendimiento de Circular FAB suma tres nuevas ideas para la innovación territorial en Cáceres

La Diputación de Cáceres vuelve a apostar por el talento emprendedor con la incorporación de tres nuevos proyectos a la quinta edición del Programa de Emprendimiento de Circular FAB, una iniciativa que continúa consolidándose como referente en innovación territorial y economía circular en la provincia.

Impulso al emprendimiento desde el territorio

Los proyectos 'Databilidad Origen-Visible', 'YouConnext' y 'Kontaly' han sido seleccionados tras un proceso competitivo en el que se presentaron un total de 37 candidaturas, la cifra más alta desde la creación del programa. Sus promotores han recibido esta semana la bienvenida oficial y comienzan ahora un periodo de incubación de ocho meses.

Durante este tiempo, contarán con asesoramiento personalizado, acompañamiento experto y acceso a recursos tecnológicos que les permitirán avanzar en el desarrollo y validación de sus propuestas. Tal y como ha señalado la responsable del Centro de Referencia Circular FAB, Maribel Orjuela, el objetivo es facilitar que las ideas puedan convertirse en productos y servicios reales.

El diputado de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campo, ha destacado que esta nueva edición "refuerza el compromiso con el emprendimiento, la innovación territorial y el desarrollo de proyectos con potencial en la provincia".

Tres proyectos con vocación de futuro

Entre las iniciativas seleccionadas se encuentra 'Databilidad Origen-Visible', impulsada desde Garrovillas de Alconétar por Úrsula Sánchez y Pedro Rea. Su propuesta apuesta por la digitalización del sector agroalimentario mediante tecnología blockchain, permitiendo una trazabilidad completa y transparente de los productos desde su origen hasta el consumidor.

Por su parte, 'YouConnext', creada por Sergio Martín en Cáceres, plantea una solución de movilidad sostenible basada en el carpooling urbano, conectando a personas con trayectos similares para reducir el uso del vehículo individual.

Completa el grupo 'Kontaly', un software desarrollado por Óscar Escribano en Santibáñez el Bajo, orientado a autónomos y pequeñas empresas. Se trata de un CRM que centraliza funciones como la facturación, la gestión de clientes o el control de gastos en una única plataforma.

La red Circular FAB, un modelo innovador

La Red Circular FAB nace en 2020 impulsada por la Diputación de Cáceres, en el marco de estrategias europeas vinculadas a la economía circular y la innovación en el medio rural. El proyecto se articula como una red de laboratorios de fabricación digital distribuidos por la provincia, con sedes en distintos municipios, con el objetivo de acercar la tecnología y la innovación a zonas rurales.

Estos espacios están equipados con herramientas como impresoras 3D, cortadoras láser o equipos de prototipado, permitiendo a emprendedores, estudiantes y empresas desarrollar ideas y proyectos sin necesidad de trasladarse a grandes núcleos urbanos.

Además, Circular FAB forma parte de una apuesta más amplia por combatir la despoblación y generar oportunidades en el territorio, alineándose con programas europeos de desarrollo rural y transición ecológica.

Innovación, sostenibilidad y oportunidades

Uno de los rasgos diferenciales de este programa es su enfoque en la economía circular, promoviendo proyectos que optimicen recursos, reduzcan residuos y generen impacto positivo en el entorno. Esta orientación responde a las nuevas demandas sociales y económicas, donde la sostenibilidad se convierte en un elemento clave.

La combinación de formación, recursos tecnológicos y acompañamiento profesional ha permitido que, en ediciones anteriores, varios proyectos hayan logrado consolidarse o dar el salto al mercado.

Un programa en crecimiento

La elevada participación registrada en esta edición confirma el interés creciente por el emprendimiento en la provincia. El proceso de selección, según ha señalado la organización, ha sido especialmente exigente debido al alto nivel de las propuestas presentadas.

Quinta edición del Programa de Emprendimiento de Circular FAB. / Cedida a El Periódico Extremadura

En un mapa donde durante años parecía que las oportunidades se concentraban lejos, Circular FAB dibuja ahora nuevos caminos desde lo local hacia lo global. Proyectos que nacen en pueblos, crecen con tecnología y miran al futuro sin renunciar a sus raíces.

Porque cada idea que se impulsa en la provincia no solo es un negocio en marcha, sino también una forma de mantener vivo el territorio. Y en ese equilibrio entre innovación y pertenencia, Cáceres empieza a escribir otra historia: la de un medio rural que no se resigna, sino que crea.