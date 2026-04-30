La Diputación de Cáceres destina 500.000 euros a reparar el socavón de la carretera de Berzocana y Logrosán

La reparación de la carretera entre Logrosán y Berzocana, gravemente dañada por un socavón el pasado mes de febrero, se ha convertido en una de las principales actuaciones aprobadas en el último pleno ordinario de la Diputación Provincial de Cáceres, celebrado este jueves. La institución destinará 500.000 euros a restablecer este tramo de la vía CC-428, donde el hundimiento de la calzada obligó a intervenir de urgencia tras un episodio que evidenció la vulnerabilidad de la red viaria ante fenómenos meteorológicos extremos.

El incidente, ocurrido el 12 de febrero, fue consecuencia de las intensas lluvias que provocaron el deslizamiento de un talud y el colapso de unos 30 metros de carretera. Un vehículo llegó a precipitarse por el socavón, aunque su ocupante resultó sin heridas graves. Actualmente, los trabajos ya están en marcha y se prevé que finalicen en el mes de junio.

Esta inversión se enmarca dentro de un paquete más amplio de actuaciones en la red provincial, aprobado durante una sesión plenaria que arrancó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la violencia machista. “Ojalá no tengamos que repetirlo”, expresó el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales.

Imagen del minuto de silencio. / Diputación de Cáceres

Refuerzo de la red viaria ante el encarecimiento de materiales

Además de la intervención en la carretera de Berzocana, el pleno dio luz verde a una modificación presupuestaria que incrementa en 633.000 euros diez proyectos de mejora de carreteras provinciales. Tal y como explicó el vicepresidente tercero de Fomento, Luis Fernando García Nicolás, el aumento responde a la subida del precio del betún, material clave para el asfaltado, vinculada al contexto internacional.

Las actuaciones afectan a distintos tramos de la provincia, con inversiones que superan en algunos casos el millón de euros, como las previstas en la CC-162 o la CC-224. También se incluyen intervenciones en accesos, travesías y conexiones entre municipios, reforzando la seguridad y la conectividad en el medio rural.

Nuevas infraestructuras y mejoras locales

El pleno también aprobó el incremento presupuestario para otras infraestructuras, como la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Ambroz en Aldeanueva del Camino, que pasa de 200.000 a 280.000 euros, o la ejecución de un paseo peatonal en Herguijuela, que alcanza los 600.000 euros.

A estas inversiones se suma un plan extraordinario de 338.335 euros destinado a actuaciones puntuales en municipios como Madrigalejo, Ladrillar, Robledollano o Tiétar, centradas en mejoras deportivas, saneamiento o rehabilitación de infraestructuras.

Imagen del pleno de este jueves. / Diputación de Cáceres

Durante la sesión, la vicepresidenta primera y portavoz, Esther Gutiérrez, subrayó el papel de la institución como “escudo y motor” para los ayuntamientos, destacando el esfuerzo inversor para garantizar la viabilidad del medio rural y generar oportunidades en los pueblos.

En esta línea, el pleno aprobó inicialmente la Agenda Provincial de Cáceres, un documento estratégico alineado con la Agenda Urbana Española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sitúa el reto demográfico en el centro de su planificación.

Proyectos europeos y sostenibilidad

La sesión también sirvió para dar luz verde a varios proyectos europeos cofinanciados con fondos FEDER, centrados en el desarrollo sostenible y la cooperación transfronteriza con Portugal. Entre ellos destacan iniciativas para promover el ecoturismo ligado al agua, crear redes de senderos y cicloturismo o impulsar refugios climáticos frente al cambio climático.

El pleno concluyó con la lectura del 'Manifiesto Ciudadano por una IA ética', elaborado en el marco del programa IA Sénior, reafirmando el compromiso de la Diputación con los retos tecnológicos y sociales del futuro.

Imagen de la lectura del manifiesto. / Diputación de Cáceres

Mientras tanto, la actuación en la carretera de Berzocana se erige como símbolo de una prioridad inmediata: garantizar infraestructuras seguras y resilientes en un contexto marcado por fenómenos climáticos cada vez más extremos.