Administración
La Diputación de Cáceres impulsa un plan de 400.000 euros para la contratación administrativa en el medio rural
La iniciativa busca garantizar la prestación de servicios públicos en zonas rurales de la provincia cacereña mediante la contratación de personal
El Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, en su número 81, ha publicado la convocatoria de una línea de subvenciones vinculada a un plan para la contratación de personal administrativo en entidades locales de menos de 20.000 habitantes con núcleos de población dispersos.
La iniciativa, impulsada por la Diputación Provincial de Cáceres, cuenta con una dotación presupuestaria de 400.000 euros y está dirigida a las 25 entidades locales de la provincia que presentan este tipo de dispersión poblacional.
El objetivo de esta convocatoria es financiar, con carácter prepagable, los gastos derivados de la contratación de personal administrativo que permita garantizar la prestación de servicios públicos a la ciudadanía que reside en núcleos alejados del principal. En este sentido, las ayudas cubrirán tanto las retribuciones íntegras como las cotizaciones a la Seguridad Social del personal contratado, ya sea el que ya estuviera en activo a fecha 1 de enero de 2026 o nuevas incorporaciones realizadas específicamente para este fin.
Asimismo, también se contemplan como subvencionables los gastos derivados de posibles sustituciones por bajas laborales del personal contratado con cargo a estas ayudas.
Solicitudes vía telemática
La convocatoria establece que no será imprescindible que el centro de trabajo se ubique en el propio núcleo disperso, aunque sí se exige que las tareas administrativas se desarrollen en beneficio directo de los habitantes de estas zonas.
Las solicitudes deberán tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación en un plazo de un mes desde la publicación del extracto en el boletín oficial. En caso de no presentar la solicitud dentro de este periodo, se entenderá que la entidad local renuncia a la posible subvención.
Con esta medida, la Diputación de Cáceres busca reforzar la atención administrativa en el medio rural y mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, especialmente en aquellas zonas con mayores dificultades derivadas de la dispersión geográfica.
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