La DOP Cereza del Jerte celebra 30 años certificando calidad con previsiones optimistas para la nueva campaña

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte ha dado inicio a la certificación de las primeras cerezas de la temporada, un proceso clave para garantizar los máximos estándares de calidad en el mercado. La campaña de este año adquiere un significado especial, al cumplirse tres décadas desde que el organismo comenzara a avalar el origen y la excelencia de este producto emblemático.

A través de un exhaustivo control de selección, el sello de la DOP distingue únicamente a las mejores cerezas y picotas de la demarcación. Su presidente, José Antonio Tierno, ha subrayado que alcanzar los 30 años certificando en un entorno “tan competitivo” supone “una hazaña y un hito”. En este sentido, ha recalcado la importancia de la certificación como garantía para el consumidor: “Es el único medio que tiene el ciudadano de asegurarse de que el producto que consume ha sido producido bajo determinadas condiciones culturales, medioambientales y económicas”.

Las previsiones para esta campaña son optimistas. La DOP espera certificar alrededor de 10 millones de kilos de cereza, impulsada en parte por la consolidación de nuevas variedades como Van, Lapins y Burlat, incorporadas al pliego de condiciones el pasado año. Además, el adelanto de la campaña podría suponer una ventaja competitiva en el mercado, al permitir posicionar antes el producto. No obstante, también conlleva riesgos asociados a posibles inclemencias meteorológicas, como lluvias o granizo, que podrían afectar a la fruta.

Cerezas del Jerte. / DOP Cereza del Jerte

Las primeras cerezas certificadas pertenecen a la variedad Burlat, la más temprana, con calibres que oscilan entre los 22 y 28 milímetros y cuya producción se prolongará hasta finales de mayo. Posteriormente, se incorporarán variedades como Navalinda y Van, y más adelante las picotas y la variedad Lapins, que representa más del 40% de la producción total y se extiende hasta finales de julio o principios de agosto.

El Jerte en el extranjero

En el ámbito comercial, la cereza del Jerte mantiene una fuerte proyección internacional. Aproximadamente el 60% de la producción certificada se destina a mercados europeos, destacando países como Alemania, Reino Unido e Italia, además de regiones del norte y este del continente. “Es una satisfacción comprobar que nuestra cereza se valora tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, lo que garantiza la rentabilidad de los agricultores y la continuidad de un cultivo esencial para nuestra tierra”, señaló Tierno.

El Valle del Jerte alberga más de un centenar de variedades de cereza y picota, aunque solo ocho cuentan con el sello de calidad de la DOP. Cultivadas en un entorno de montaña que alcanza los 1.200 metros de altitud, estas frutas se producen mediante métodos naturales y se recolectan de forma tradicional, en muchos casos por manos familiares, preservando así su delicadeza y sabor característico.

El distintivo de la Denominación de Origen Protegida, visible en la contraetiqueta de las cajas, permite al consumidor identificar fácilmente un producto que cumple con los más altos estándares de calidad. Por su parte, el Consejo Regulador continúa trabajando en la promoción y certificación de estos productos, reforzando su prestigio tanto en el mercado nacional como internacional.