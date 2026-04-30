La Guardia Civil desarticula una banda criminal por robos en máquinas expendedoras de Cáceres

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al robo con fuerza en máquinas expendedoras y lavanderías de autoservicio en la provincia de Cáceres. La operación, denominada DICASSO, se ha saldado con la detención de tres personas y la investigación de una cuarta por su presunta colaboración en los hechos.

La investigación se inició en octubre de 2025 tras detectarse el primero de los robos en una pequeña localidad del norte de la provincia. En aquel episodio, los autores forzaron las cajas de recaudación de varias máquinas de vending, sustrayendo el dinero en su interior. Durante ese mismo mes se produjeron otros cinco robos en distintos municipios cacereños, todos ellos con características similares, tanto en el modus operandi como en las franjas horarias elegidas.

Los hechos continuaron en diciembre de 2025, cuando se registraron otros tres robos con fuerza en establecimientos de una localidad del Valle del Alagón. En estos casos también coincidían el procedimiento utilizado y el horario de actuación, así como el vehículo empleado por los presuntos autores.

25.000 euros robados

Tras varios meses de investigación, los agentes lograron reunir indicios suficientes para vincular los nueve robos y determinar la identidad de los implicados, todos ellos integrantes de un grupo criminal con numerosos antecedentes por delitos similares. El valor de lo sustraído, sumado a los daños ocasionados, supera los 25.000 euros.

Como resultado de la operación, dos hombres y una mujer han sido detenidos, mientras que una cuarta mujer ha sido investigada por su presunta participación. Con esta actuación se han esclarecido un total de nueve robos con fuerza y se ha logrado desarticular la organización.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente, que se encargará de continuar con el procedimiento.