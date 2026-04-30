Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PresupuestosLa Madrila CáceresFeria del LibroSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Guardia Civil

La Guardia Civil desarticula una banda criminal por robos en máquinas expendedoras de Cáceres

Los detenidos, con antecedentes por delitos similares, forzaban máquinas de 'vending' y lavanderías de autoservicio en la provincia, causando daños que superan los 25.000 euros

Máquina de vending forzada.

Máquina de vending forzada. / Guardia Civil

Pablo Parra

Cáceres

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al robo con fuerza en máquinas expendedoras y lavanderías de autoservicio en la provincia de Cáceres. La operación, denominada DICASSO, se ha saldado con la detención de tres personas y la investigación de una cuarta por su presunta colaboración en los hechos.

La investigación se inició en octubre de 2025 tras detectarse el primero de los robos en una pequeña localidad del norte de la provincia. En aquel episodio, los autores forzaron las cajas de recaudación de varias máquinas de vending, sustrayendo el dinero en su interior. Durante ese mismo mes se produjeron otros cinco robos en distintos municipios cacereños, todos ellos con características similares, tanto en el modus operandi como en las franjas horarias elegidas.

Los hechos continuaron en diciembre de 2025, cuando se registraron otros tres robos con fuerza en establecimientos de una localidad del Valle del Alagón. En estos casos también coincidían el procedimiento utilizado y el horario de actuación, así como el vehículo empleado por los presuntos autores.

25.000 euros robados

Tras varios meses de investigación, los agentes lograron reunir indicios suficientes para vincular los nueve robos y determinar la identidad de los implicados, todos ellos integrantes de un grupo criminal con numerosos antecedentes por delitos similares. El valor de lo sustraído, sumado a los daños ocasionados, supera los 25.000 euros.

Como resultado de la operación, dos hombres y una mujer han sido detenidos, mientras que una cuarta mujer ha sido investigada por su presunta participación. Con esta actuación se han esclarecido un total de nueve robos con fuerza y se ha logrado desarticular la organización.

Noticias relacionadas y más

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente, que se encargará de continuar con el procedimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Raya portuguesa: un destino ideal y cercano a Cáceres para disfrutar de la historia, la naturaleza y la gastronomía fronteriza
  2. Suspendidas las carreras del Día de la Luz de Arroyo por primera vez por diversos problemas técnicos que no garantizan la seguridad
  3. Zorita decreta tres días de luto por la muerte de dos vecinos en el accidente de tráfico en Cáceres
  4. La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
  5. THESILO: el proyecto que convertirá silos de grano de Torremocha en sistemas de almacenamiento de energía térmica
  6. La Orquesta Panorama, con 200 actuaciones anuales, revolucionará Casar de Cáceres con su show musical
  7. “Mi mujer lucha contra dos cánceres y ahora la están ahogando con embargos”: el calvario de un matrimonio de Valencia de Alcántara por una presunta deuda que niegan haber cobrado
  8. Buscan a un hombre de 74 años desaparecido de un campamento de Jarandilla de la Vera esta madrugada

La Guardia Civil desarticula una banda criminal por robos en máquinas expendedoras de Cáceres

La Guardia Civil desarticula una banda criminal por robos en máquinas expendedoras de Cáceres

Un abanico de colores por la inclusión: Vera Plena Inclusión lanza un proyecto para sensibilizar a 270 estudiantes sobre la discapacidad

Juicio en Cáceres a un empresario acusado de frustrar el embargo de más de 800 jamones vinculados a una deuda de 49.000 euros

Juicio en Cáceres a un empresario acusado de frustrar el embargo de más de 800 jamones vinculados a una deuda de 49.000 euros

Moraleja será escenario del programa LIDERAR-TE, una iniciativa de Inserta Empleo para mujeres con discapacidad

Moraleja será escenario del programa LIDERAR-TE, una iniciativa de Inserta Empleo para mujeres con discapacidad

La DOP Cereza del Jerte celebra 30 años certificando calidad con previsiones optimistas para la nueva campaña

La DOP Cereza del Jerte celebra 30 años certificando calidad con previsiones optimistas para la nueva campaña

A juicio un hombre acusado de vaciar la cuenta de su hermana con discapacidad

La histórica tradición de la Cruz de Mayo cobra vida en Aldeacentenera este fin de semana

La histórica tradición de la Cruz de Mayo cobra vida en Aldeacentenera este fin de semana

Valdefuentes celebra una jornada sobre arquitectura tradicional y esgrafiados

Tracking Pixel Contents