El Mercado Artesanal Tololo de Plasenzuela reúne cerca de 35 puestos y actividades para toda la familia

La localidad cacereña de Plasenzuela volverá a convertirse este viernes en punto de encuentro del mundo rural con la celebración del III Mercado Artesanal Tololo, una cita que combina artesanía, gastronomía y convivencia vecinal en el Parque Enrique Tierno Galván. El evento, que cuenta con el respaldo de la Diputación de Cáceres, se consolida como una de las propuestas más representativas de la primavera en la zona.

Impulso al mundo rural

Durante la presentación, el diputado de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campo, puso en valor la importancia de este tipo de iniciativas para el territorio. Según destacó, el mercado contribuye a “mantener vivo el mundo rural, apoyar a artesanos y productores, generar espacios de encuentro y dinamizar nuestros pueblos”.

El diputado subrayó además el carácter simbólico de la cita, señalando que el nombre 'Tololo' conecta la historia del municipio con su futuro, reforzando su identidad y su vínculo con las raíces romanas. En este sentido, defendió que este tipo de eventos ayudan a proyectar una imagen positiva de los pueblos, alejándolos de estereotipos y mostrando su dinamismo.

Una iniciativa que nace del territorio

Por su parte, el alcalde de Plasenzuela, Damián Ceballos, explicó que el mercado surge como respuesta a una necesidad social. "Nace para generar convivencia y explicar qué hacemos en los pueblos, cómo es nuestro día a día y el trabajo de nuestros productores", indicó.

Ceballos insistió en la importancia de acercar a vecinos y visitantes al trabajo de quienes sostienen la economía local, fomentando el contacto directo entre productores y ciudadanía. Además, defendió la vitalidad del municipio, recordando que Plasenzuela mantiene actividad cultural durante todo el año con iniciativas como el Canchal Poético o colaboraciones con la Universidad de Extremadura.

"Es nuestra manera de expresar que el mundo rural sigue vivo y que aquí también hay futuro", ha trasladado el alcalde, invitando a vecinos y visitantes a conocer de cerca la realidad del municipio.

Un mercado con identidad propia

El Mercado Tololo reunirá alrededor de 35 puestos con productos de artesanía, bisutería, cosmética y gastronomía, a los que se sumarán cervezas artesanales, food trucks y propuestas culinarias variadas. La alta demanda de participación ha obligado incluso a limitar el número de expositores, reflejo del interés que despierta la cita.

El evento está concebido como un espacio abierto y accesible, pensado para todos los públicos y con un ambiente marcado por la cercanía y la hospitalidad. En este sentido, desde la organización se ha puesto especial atención en el carácter familiar de la jornada, incorporando actividades para los más pequeños.

Programación y ambiente festivo

La actividad se desarrollará a lo largo de toda la jornada de este viernes, en un entorno al aire libre que favorece la participación y el encuentro. A partir de las 21:00 horas, el ambiente festivo continuará con conciertos, con la actuación del grupo local Desterraos y del artista emeritense El Shuli, que ofrecerá un tributo a la rumba.

El programa se completará el sábado con la tradicional romería de la Cruz de Mayo. La jornada comenzará a las nueve de la mañana con la recogida de flores y la preparación de la cruz, que será trasladada hasta el paraje de La Jarilla. A las 11:30 horas tendrá lugar la subida de la cruz, seguida de la misa a las 12:00 horas. Por la tarde, desde las 17:00 horas, la música correrá a cargo del grupo Tentación, en una celebración que se prolongará hasta las 22:00 horas.

Trabajo colectivo y participación

El presidente de la Comisión de Festejos, Iván Gutiérrez, ha destacado el esfuerzo conjunto que hay detrás de esta iniciativa, señalando que el mercado "crece cada año gracias al trabajo de muchas personas". Asimismo, ha agradecido la implicación del ayuntamiento, asociaciones y voluntarios, cuya colaboración resulta clave para el desarrollo del evento.

Desde la organización se ha insistido en que el objetivo va más allá de la actividad comercial, apostando por crear un espacio de convivencia donde vecinos y visitantes puedan compartir experiencias.

Una cita que mira al futuro

El Mercado Artesanal Tololo se consolida así como una herramienta de dinamización local que combina tradición y modernidad, reforzando el papel de Plasenzuela como municipio activo y participativo. Más allá de los productos y actividades, la cita representa una forma de reivindicar el mundo rural como un espacio lleno de oportunidades.

En cada puesto, en cada conversación y en cada rincón del mercado se refleja una realidad clara: los pueblos no solo resisten, sino que avanzan, construyendo futuro desde su identidad y su capacidad de encuentro.