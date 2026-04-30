Moraleja será escenario del programa LIDERAR-TE, una iniciativa de Inserta Empleo para mujeres con discapacidad

El municipio de Moraleja será una de las próximas paradas del programa LIDERAR-TE, una iniciativa promovida por Inserta Empleo – Fundación ONCE, que se desarrollará en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y estará dirigida a mujeres con discapacidad.

La formación, de carácter presencial y completamente gratuita, arrancará el próximo 1 de junio y tendrá una duración de tres semanas. Durante este periodo, las participantes dispondrán de un entorno cercano y accesible en el que podrán trabajar aspectos clave como el bienestar emocional, la autoestima y el desarrollo de habilidades personales y profesionales.

El programa LIDERAR-TE apuesta por una metodología innovadora centrada en la persona, que integra herramientas de mindfulness, coaching y desarrollo personal. Su objetivo es reforzar la confianza de las participantes, fomentar el autoconocimiento y facilitar su avance hacia nuevas oportunidades laborales.

Un punto de inflexión

La iniciativa ya ha dejado huella en otras localidades de Extremadura, donde las mujeres que han participado destacan la transformación experimentada en un corto periodo de tiempo. Muchas de ellas coinciden en señalar que el programa ha supuesto un punto de inflexión tanto en su desarrollo personal como en su manera de afrontar el futuro.

Además, LIDERAR-TE contribuye a acercar formación de calidad al entorno rural, favoreciendo la participación de mujeres que, por diversas circunstancias, encuentran mayores dificultades para acceder a este tipo de recursos.

Las interesadas pueden formalizar su inscripción a través de un formulario habilitado por la organización. Asimismo, quienes necesiten apoyo para completar el proceso podrán solicitar ayuda directamente a las entidades implicadas.

Café Liderar-te

Como actividad previa, el próximo 11 de mayo a las 9.30 horas se celebrará el encuentro ‘Café Liderar-te’ en el salón de plenos del Ayuntamiento de Moraleja. Esta sesión, en formato participativo, reunirá a asociaciones y entidades del territorio para explicar los objetivos del programa y generar un espacio de diálogo e intercambio.

Esta acción forma parte de un plan más amplio que recorrerá distintas localidades de la región, reforzando el compromiso con la inclusión social, el empoderamiento femenino y la mejora de oportunidades laborales para mujeres con discapacidad en el ámbito rural.

El programa LIDERAR-TE se enmarca en los programas estatales FSE+ de Empleo Juvenil y de Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza, desarrollados por Fundación ONCE a través de Inserta Empleo y cofinanciados por la Unión Europea.

Fundación ONCE, referente en España en materia de inclusión de personas con discapacidad, impulsa iniciativas centradas en el empleo, la formación y la accesibilidad universal. A través de Inserta Empleo, entidad especializada en recursos humanos, ofrece orientación, formación e intermediación laboral con una red de 53 oficinas en todo el país, facilitando tanto la inserción laboral de las personas con discapacidad como el acceso de las empresas a talento cualificado.