La histórica tradición de la Cruz de Mayo cobra vida en Aldeacentenera este fin de semana

La localidad de Aldeacentenera celebrará este fin de semana una nueva edición de su tradicional Cruz de Mayo, una de las citas festivas más arraigadas del municipio y que combina religiosidad, cultura popular y convivencia vecinal en torno a una tradición con siglos de historia.

Una tradición con raíces históricas

La celebración de la Cruz de Mayo en Aldeacentenera se enmarca dentro de una de las festividades más extendidas en la provincia de Cáceres, donde estas celebraciones forman parte del patrimonio etnográfico desde hace generaciones. De hecho, la fiesta de la cruz es una de las principales celebraciones locales junto a las patronales de San Bartolomé.

El origen de esta tradición se remonta a antiguas celebraciones cristianas que conmemoran el hallazgo de la cruz de Cristo, atribuida a Santa Elena, madre del emperador Constantino. Sin embargo, distintos estudios señalan que estas festividades también beben de ritos anteriores vinculados a la primavera y a los antiguos "mayos", celebraciones paganas relacionadas con la fertilidad y el renacer de la naturaleza.

Con el paso del tiempo, esta mezcla de elementos religiosos y populares dio lugar a una tradición profundamente arraigada en los pueblos, donde la cruz se adorna con flores y elementos simbólicos y se convierte en el centro de reuniones, cantos y celebraciones comunitarias.

Una fiesta participativa y viva

En Aldeacentenera, esta tradición mantiene un fuerte carácter participativo. Los vecinos decoran cruces y espacios del municipio, manteniendo viva una costumbre en la que la implicación colectiva resulta fundamental. En los últimos años, el propio ayuntamiento ha fomentado esta participación invitando a los vecinos a elaborar y exhibir sus cruces adornadas en balcones y espacios públicos.

Además de su dimensión religiosa, la fiesta se ha consolidado como un punto de encuentro social, en el que conviven distintas generaciones y se refuerzan los lazos comunitarios. La combinación de actos litúrgicos, actividades culturales y propuestas festivas refleja la evolución de una tradición que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

Programa de actividades

La programación de este año se desarrollará a lo largo de varias jornadas, combinando actos religiosos, propuestas culturales y actividades dirigidas a todos los públicos.

El viernes comenzará con la romería hacia la dehesa Valderuela del Tesorillo, seguida de actividades infantiles y una comida popular organizada por el ayuntamiento. Por la tarde habrá actuación musical con el grupo Entrenotass y la jornada concluirá con sesión de dj.

El sábado estará dedicado a la convivencia vecinal, con la comida de la Asociación de Mayores y la colocación de la Cruz de Mayo colectiva en la Plaza de España.

El domingo, Día de la Cruz, concentrará los actos principales con la colocación de las cruces, la procesión en honor a la Virgen de los Santos acompañada por la banda local, la misa en su honor y una jornada festiva con orquesta.

La programación continuará los días siguientes con nuevas celebraciones religiosas, actividades culturales y propuestas como una jornada de puertas abiertas, un festival de gimnasia rítmica o la tradicional bajada de la Virgen a su ermita.

Identidad, cultura y continuidad

Cuando las cruces se llenan de flores y las calles se convierten en punto de encuentro, Aldeacentenera vuelve a mirarse en el espejo de su propia historia. La Cruz de Mayo no es solo una fiesta, es un latido colectivo que une pasado y presente, una forma de entender la vida en comunidad donde cada gesto, cada canto y cada tradición compartida construyen identidad.

Porque aquí, entre dehesas y plazas, la celebración no termina cuando acaba el programa: permanece en la memoria de un pueblo que sigue encontrando en sus raíces la mejor manera de avanzar.